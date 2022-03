​Na lubelski dworzec PKS cały czas przyjeżdżają uchodźcy. Choć jest ich znacznie mniej niż jeszcze w zeszłym tygodniu, wciąż potrzebne są produkty oraz wolontariusze.

Lubelski dworzec PKS / Krzysztof Kot, RMF FM

Na każdej zmianie potrzebujemy dziesięciu osób - mówi Dominika Kowalik, koordyntorka zmiany z dworca PKS. Dzisiaj rano przez chwilę brakowało osób. Na szczęście dotarli ci, którzy wcześniej deklarowali, że będą i problem udało się rozwiązać.

Największy kłopot jest z obsadzeniem dyżurów nocnych. Autobusy z Ukrainy przyjeżdżają przez całą dobę. Przez dworzec przewija się czasem nawet 200 - 300 osób jednocześnie - opowiada pani Halina Miazek - emerytka wolontariuszka. Podjeżdża czasem 5-6 autobusów. Część osób wysiada, część jedzie dalej.

Pomagający muszą mieć zapas podstawowych produktów żywnościowych i higienicznych. Ludzie po podróży po prostu chcą się umyć. Szczoteczki, pasta do zębów, szampon, mydło albo żel pod prysznic to najpotrzebniejsze rzeczy. Do tego papier toaletowy czy mokre chusteczki - wyliczają wolontariusze.

Pan Łukasz przyjeżdża na dworzec raz na 2-3 dni. Śledzę na Facebooku, co potrzeba. Szukam, gdzie można to kupić w najlepszych cenach i kupuję. Co chwilę ktoś podrzuca mi pieniądze: rodzina, firma, przyjaciele. Wszyscy są zaangażowani . Razem to 20 osób. Wiemy, że to jest bardzo ważna sprawa - mówi pan Łukasz.

/ Krzysztof Kot, RMF FM

Bieżąca lista potrzeb:

Soczki w kartonikach

Słodycze

Banany

Pasty do zębów

Szampony

Krem do rąk

Krem Nivea do twarzy

Soki w butelkach

Woda w butelkach 5l

Wody z dzióbkiem dla dzieci

Papier toaletowy

Chusteczki mokre małe

Pomadki do ust ochronne

Dezodoranty

Maszynki do golenia

Lista ta jest na bieżąco aktualizowana na FB.

PKP/PKS Lublin - aktualnie potrzebna pomoc

