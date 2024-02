Robert Derewenda jest kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Lublina. To dyrektor lubelskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej i radny miejski.

Robert Derewenda / Wojtek Jargiło / PAP

Robert powiedział mi o bardzo wysokim długu, o zadłużeniu Lublina i o tym, w jaki sposób oddłużyć miasto przy jednoczesnym zwiększeniu możliwości rozwojowych. Z jednej strony te możliwości są krępowane przez za często zmieniający się plan zagospodarowania przestrzennego, a z drugiej przez właśnie brak uporządkowania i brak logiki rozwojowej - stwierdził były premier Mateusz Morawiecki na konferencji, na której zaprezentowano kandydaturę Derewendy.

Jestem przekonany, że będzie nie tylko kandydatem, ale znakomitym prezydentem miasta Lublina; będzie człowiekiem, który nie odpuści, ani tej betonozy, ani tym wszystkim dziwactwom deweloperskim, które, wiem, że tutaj w Lublinie się odbywają - podkreślał Morawiecki.

Mateusz Morawiecki i Robert Derewenda / Wojciech Jargiło / PAP

Derewenda: Już czas na zmiany w Lublinie

Robert Derewenda przyznał, że jego program wyborczy będzie jeszcze tworzony na bazie rozmów z mieszkańcami i z kandydatami na radnych. W jego opinii, dług miasta nie może być "łatany kolejnym długiem".



W tej chwili dochodzi do takiej sytuacji, że właściwie wypuszczamy co rusz nowe obligacje i myślimy nie o tym, w jaki sposób z długiem sobie poradzić, tylko jak spłacać dług, który cały czas rośnie (...) Jestem zatrwożony tym, że kolejne pokolenia zaczynają być obciążane długiem, który w tej chwili rośnie - powiedział kandydat PiS-u.



Jestem pewien zwycięstwa w tych wyborach. Myślę, że to już czas na zmiany w Lublinie i czas na to, aby Lublin mógł rozwijać się na miarę swoich zasobów i możliwości - przekonywał Derewenda. Wyjaśnił, że nie jest członkiem żadnej partii politycznej. Jak dodał, trwa jeszcze ustalanie, czy wystartuje w wyborach z własnego komitetu, czy z komitetu PiS.

Od stycznia 2022 r. Robert Derewenda jest dyrektorem lubelskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Pracuje w Instytucie Historii KUL. Od 2018 r. zasiada w Radzie Miasta Lublin. Należy do klubu radnych PiS.



Dotychczas swój komitet w wyborach na prezydenta Lublina zarejestrował obecny prezydent Krzysztof Żuk (wiceprzewodniczący PO na Lubelszczyźnie), który wystartuje z własnego komitetu. Również pisarz Marcin Wroński zapowiedział walkę o fotel prezydenta Lublina.



Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia. Druga tura wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miasta ma się odbyć dwa tygodnie później.