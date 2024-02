Wzdłuż wybranych ulic Lublina pojawi się nowe oświetlenie. W tym roku docelowo w mieście zaświeci ok. 300 nowoczesnych latarni.

/ Lublin.eu /

"Z początkiem roku przystępujemy do realizacji zadań drogowych zaplanowanych na najbliższe miesiące. Część z nich dotyczy również budowy oświetlenia, które jest ważnym elementem infrastruktury drogowej oraz wpływa na poprawę bezpieczeństwa pieszych i kierowców. To propozycje mieszkanek i mieszkańców zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego oraz efekt współpracy z Radami Dzielnic, które wskazują najbardziej kluczowe lokalizacje do realizacji" - mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Oświetlenie pojawi się między innymi na ul. Kosynierów na długości około 900 m - to zwycięski projekt X edycji Budżetu Obywatelskiego. W trakcie jest również postępowanie na wybór wykonawcy budowy oświetlenia drogowego wzdłuż ul. Zemborzyckiej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Wolińskiego do linii wysokiego napięcia.

Nowe lampy zostaną też zamontowane w dzielnicy Szerokie. Tam pojawi się oświetlenie traktu pieszego od ul. Siewierzan w stronę ul. Nałęczowskiej oraz na ul. Jaśminowej. Miasto wykona też oświetlenie ciągu pieszego od ul. Hetmańskiej do ul. Kawaleryjskiej.

Z kolei w ramach projektu D-4 zostanie również wykonane oświetlenie ul. Pasiecznej (ok. 25 latarni). Ponadto we współpracy z mieszkankami i mieszkańcami, w ramach inicjatywy lokalnej planowane jest zamontowanie oświetlenia przy ul. Zdrowej.

W planach są kolejne lokalizacje. Aktualnie trwają przygotowania do opracowania dokumentacji dla budowy oświetlenie drogowego na tzw. "starej" części ul. Nałkowskich. Nowych 80 lamp pojawi się na odcinku około 1200 m.

W ciągu ostatnich 5 lat na terenie miasta zamontowano ok. 2,6 tys. punktów oświetlenia na ponad 180 ulicach. W samym 2023 r. postawiono ponad 300 latarni.