Od maja prowadzeniem całej Strefy Płatnego Parkowania w Lublinie zajmie się MPK. Powód zmian? Powierzenie prowadzenia strefy tej spółce pozwoli na pozostawianie dochodów z tego tytułu w kasie miasta - wyjaśniają urzędnicy.

/ Urząd Miasta Lublina /

MPK Lublin będzie operatorem całej strefy od 11 maja przez 8 lat, do 2032 roku.

Zależy nam na płynnym przejęciu obsługi całego obszaru Strefy Płatnego Parkowania i zachowaniu ciągłości jej funkcjonowania dla mieszkanek i mieszkańców - podkreśla zastępca prezydenta Lublina Artur Szymczyk.

Kontrolę uiszczania opłat za parkowanie w SPP będą prowadzić kontrolerzy i sukcesywnie wdrażane będą e-kontrole z wykorzystaniem systemu skanowania tablic rejestracyjnych.

MPK Lublin od czerwca 2021 roku zarządza już jedną z podstrefą w SPP, do momentu kiedy przejmie całość operatorem pozostaje jeszcze City Parking Group S.A - podstrefa A, B i część C.

Zmiany w funkcjonowaniu Strefy Płatnego Parkowania to konsekwencja uchwały Rady Miasta podjętej w listopadzie, w której zapisano m.in. połączenie podstref C i D w jedną podstrefę C i ograniczenie liczby abonamentów wydawanych dla pojazdu z napędem hybrydowym.

W Strefie Płatnego Parkowania w Lublinie jest ponad 2,7 tys. miejsc postojowych, a uiszczenie opłaty możliwe jest w 175 parkomatach. W 2023 rok wpływy z tego tytułu wyniosły ponad 13,1 mln zł.