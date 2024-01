Z obrażeniami ciała trafiła do szpitala 12-latka potrącona na przejściu dla pieszych w Łukowie na Lubelszczyźnie. Kierowca tłumaczył policjantom, że oślepiło go słońcem i nie zauważył dziewczynki. Film z kamery miejskiego monitoringu policjanci publikują ku przestrodze, że chwila nieuwagi na jezdni może doprowadzić do tragedii.

Moment potrącenia dziewczynki na pasach / KPP Łuków / Policja Kierowca audi wyjechał z osiedlowej uliczki na ul. 11-Listopada. Dziewczynka była już w połowie jezdni, kiedy została potrącona. 12-latka trafiła do szpitala. Na szczęście urazy, jakich doznała nie są groźne. Mężczyzna powiedział policjantom, że oślepiło go słońce i nie zauważył 12-latki na pasach - przekazał oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Łukowie asp. szt. Marcin Józwik. Potrącenie dziewczynki w Łukowie KPP Łuków / Policja Prowadzący postępowanie ustalą szczegóły okoliczności zdarzenia i przeanalizują zapis kamer miejskiego monitoringu, które zarejestrowały wypadek. Policjanci przypominają, że kierowcy zbliżając się do przejścia dla pieszych są zobowiązani do szczególnej ostrożności i zmniejszenia prędkość, by nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych znajdujących się na przejściu albo wchodzących na pasy i ustąpić im pierwszeństwa. Z kolei piesi nie mogą wchodzić na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd Zobacz również: Kamiński przymusowo dokarmiany. Sąd umorzył postępowanie

