12-letni rowerzysta trafił do szpitala po tym, jak potrącił go samochód - mimo że miał pierwszeństwo. Do tego poważnego wypadku doszło na skrzyżowaniu ulic Słowackiego i Szpitalnej w Kraśniku. Wszystko zarejestrowała kamera miejskiego monitoringu.

68-letni kierowca potrącił 12-letniego rowerzystę / KPP Kraśnik / Policja Policja poinformowała o wypadku, do którego doszło wczoraj na skrzyżowaniu ulic Słowackiego i Szpitalnej w Kraśniku. 68-letni kierowca mitsubishi nie ustąpił pierwszeństwa skręcającemu na skrzyżowaniu 12-letniemu rowerzyście i potrącił go. Chłopiec prawidłowo sygnalizował manewr skrętu ręką. "Prowadzimy dalsze czynności w tej sprawie. Ich dalszy przebieg uzależniony jest od oceny obrażeń (jakich doznał chłopiec - przyp. red.) przez lekarza" - poinformował asp. Paweł Cieliczko. Wypadek zarejestrowała kamera miejskiego monitoringu. "Nagranie publikujemy ku przestrodze" - dodali mundurowi. Oprócz momentu potrącenia, widać na nim także, że 68-letni kierowca nieprędko się zatrzymał. 68-letni kierowca potrącił rowerzystę KPP Kraśnik / Policja