W najnowszych badaniach opublikowanych w "Frontiers in Microbiomes" ujawniono, że na codziennie używanych przedmiotach łazienkowych, takich jak szczoteczki do zębów i głowice prysznicowe, znajduje się ponad 600 rodzajów wirusów infekujących bakterie, zwanych bakteriofagami. Co zaskakujące, wiele z nich to gatunki dotąd nieopisane w literaturze naukowej.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock Choć od dawna wiadomo, że szczoteczki do zębów i głowice prysznicowe mogą być siedliskiem bakterii, to informacje na temat obecności wirusów w tych miejscach były dotąd ograniczone. Erica Hartmann z Northwestern University w Illinois, inspirowana wcześniejszymi badaniami, postanowiła przyjrzeć się bliżej temu zagadnieniu. Wraz z zespołem pobrała wymazy z 92 głowic prysznicowych i 36 szczoteczek do zębów, odkrywając na nich obecność ponad 600 różnych bakteriofagów. Niemal na każdej badanej szczoteczce znajdował się odmienny zestaw wirusów - podkreśla Hartmann. Bakteriofagi: nieznane, ale nieszkodliwe Bakteriofagi, choć obecne niemal wszędzie, są nieszkodliwe dla ludzi. Ich działanie polega na infekowaniu bakterii, co może prowadzić do ich śmierci lub zmiany zachowania. Znalezisko to budzi nadzieje na wykorzystanie bakteriofagów w walce z lekoopornymi bakteriami, zwłaszcza że wiele z odkrytych wirusów to mykobakteriofagi, atakujące patogeny odpowiedzialne za takie choroby, jak trąd czy gruźlica. Pewnego dnia naukowcy będą mogli wykorzystać mykobakteriofagi do leczenia tych i innych infekcji - przypuszcza Hartmann. Jak dbać o higienę w obliczu nowych odkryć? Mimo że odkrycie może wydawać się niepokojące, autorzy badania uspokajają, że większość bakteriofagów jest nieszkodliwa i nie wymaga stosowania drastycznych środków czystości. Wystarczy regularne czyszczenie, np. moczenie słuchawek prysznicowych w occie czy mycie ich zwykłym mydłem. Ważna jest także regularna wymiana szczoteczek do zębów. Mikroby są wszędzie i zdecydowana większość z nich nie wywoła u nas choroby - mówi Hartmann - Im częściej atakujemy je środkami dezynfekującymi, tym bardziej prawdopodobne jest, że rozwiną oporność lub staną się trudniejsze do leczenia. Wszyscy powinniśmy je po prostu zaakceptować. Zobacz również: Kometa widoczna gołym okiem. Nadchodzi wyjątkowy spektakl na niebie

