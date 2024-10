Zamojska policja poszukuje Bartłomieja Blachy. 34-latek - podejrzany o zabójstwo - w nocy uciekł ze szpitala psychiatrycznego w Radecznicy. Mężczyzna trafił tam po tym, jak w areszcie usiłował popełnić samobójstwo.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

34-letni mężczyzna podejrzany jest o to, że w lipcu w miejscowości Zagumnie (woj. lubelskie) zaatakował siekierą swojego 45-letniego brata i 65-letniego ojca. Młodszy z mężczyzn zmarł na miejscu, straszy - trafił do szpitala, gdzie przez niemal dwa miesiące lekarze walczyli o jego życie. Nie zdołali go jednak uratować.

Podejrzany o zabójstwo został aresztowany i trafił do Zakładu Karnego w Zamościu. Tam próbował popełnić samobójstwo, a wtedy przewieziono go do szpitala psychiatrycznego Radecznicy.

Mężczyzna zbiegł ze szpitala nocą. Zgłoszenie o tej ucieczce policja dostała o 7 rano. Zamojska policja informuje, że 34-latek był dozorowany przez funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Poszukiwany Bartłomiej Blacha / Policja

Rysopis Bartłomieja Blachy:

Wzrost 179 centymetrów,

niebieskie oczy,

włosy krótkie blond.

W czasie ucieczki ubrany był w czarny dres, z szarymi wstawkami na spodniach i rękawach bluzy.

Mężczyzna może przebywać na terenie powiatu zamojskiego lub biłgorajskiego.

Osoby, które posiadają informacje na temat miejsca pobytu Bartłomieja Blachy proszone są o kontakt z Komendą Miejską Policji w Zamościu - telefon 47 815 14 17 lub z Komendą Powiatową Policji w Biłgoraju - telefon: 47 815 22 10. Informacje można przekazywać również za pośrednictwem numeru alarmowego 112 lub do najbliższej jednostki policji.