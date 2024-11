Do godz. 9:30 muszą ewakuować się mieszkańcy bloków w rejonie ul. Walecznych w Lublinie. Powodem jest znalezienie niewybuchu na placu budowy. Jak informuje policja - większość osób udaje się do pracy lub szkoły.

Niewybuch na placu budowy. Ewakuacja w Lublinie / Policja Lubelska / Policja

Na niewybuch natrafiono podczas prowadzenia wykopów na placu budowy nowego komisariatu policji. Według wstępnych ustaleń może to być pocisk z okresu II wojny światowej.

Na terenie objętym ewakuacją mieszka ok. 2,8 tys. osób. Będą one mogły wrócić do domów po wywiezieniu niewybuchu.

Nadkomisarz Kamil Gołębiowski z lubelskiej policji poinformował, że ewakuacja przebiega spokojnie i sprawnie. Mieszkańcy zostali powiadomieni o niej jeszcze wczoraj.



Zdecydowana większość osób udaje się po prostu do pracy czy do szkoły. Naszej pomocy wymagają przede wszystkim osoby starsze. Staramy się ich wspierać i kierować do punktów wyznaczonych przez urząd miasta - powiedział Gołębiowski.

Strefa objęta ewakuacją / Policja

Miejsce zbiórki wyznaczono przy ul. Walecznych (na wysokości ul. Jacka Kuronia). Stamtąd autobusy komunikacji miejskiej z napisem "Ewakuacja" przewiozą mieszkańców do miejsca docelowego na stadionie Arena Lublin.

Mieszkańcy mogą zabrać ze sobą zwierzęta domowe. Część parkingu przy stadionie będzie bezpłatna dla osób, które mogą samodzielnie się przemieszczać.

Miasto uruchomiło też specjalne numery informacyjne: 81 466 17 12, 81 466 17 13 i 81 466 17 14. Informacji będzie również udzielać straż miejska.