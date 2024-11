Policjanci z Zamościa zatrzymali 42-latka poszukiwanego listem gończym. Mężczyzna nie chciał dać się złapać i ukrył się na strychu pod stertą odzieży w pokrowcu na ubranie. Teraz spędzi w więzieniu prawie 9 miesięcy.

(Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

42-latek był poszukiwany listem gończym do odbycia kary 258 dni pozbawienia wolności. Taką karę mężczyzna otrzymał za niezatrzymanie się do kontroli drogowej oraz kierowanie pojazdem na sądowym zakazie z cofniętymi uprawnieniami.

Śledczy ustalili, że mężczyzna ukrywał się w jednym z mieszkań na terenie Zamościa. Kiedy przyjechali pod wskazany adres, nikt im nie chciał otworzyć drzwi. Policjanci wiedzieli, że ktoś przebywa w środku, dlatego wezwali straż pożarną.

Obyło się jednak bez siłowego wejścia do mieszkania, ponieważ chwilę później drzwi otworzyła krewna mężczyzny. Kobieta stanowczo zapewniła policjantów, że 42-latka nie ma w domu. Mimo wszystko funkcjonariusze postanowili przeszukać mieszkanie.

Wkrótce odnaleźli poszukiwanego na strychu. Mężczyzna ukrywał się pod stertą odzieży w zapiętym na suwak pokrowcu na ubrania. Policja zabrała 42-latka do aresztu, później został on przewieziony do zakładu karnego, gdzie będzie odbywał karę.