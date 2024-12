Od poniedziałku w lubelskiej komunikacji miejskiej mają obowiązywać okrojone rozkłady jazdy. Zwykła częstotliwość kursów ma być przywrócona 7 stycznia.

Zdjęcie ilustracyjne / Dominik Smaga / RMF FM

23 grudnia wiele linii będzie kursować rzadziej niż w standardowy poniedziałek. Obowiązujący będzie rozkład oznaczony jako "dzień powszedni, specjalny".

W przypadku najważniejszych linii (np. 26, 31, 150 czy 159) będzie to oznaczać, że przez większość dnia pojazdy będą kursować co 20 minut, bez zwiększenia częstotliwości do 15 minut w godzinach szczytu. Nieco wcześniej niż w zwykły dzień roboczy częstotliwość ma być zmniejszana do kursów raz na 30 minut.

Ten sam rozkład ma obowiązywać w piątek, 27 grudnia oraz w przeddzień sylwestra i w dwa pierwsze dni robocze przyszłego roku, czyli 2 i 3 stycznia. We wszystkie te dni nie będzie kursować linia 912, nie pojedzie też linia 922 z Turki.

24 i 31 grudnia obowiązywać będą rozkłady oznaczone jako "Wigilia i sylwester". Przewidują one mniej kursów w godzinach wieczornych. W te dni nie będzie kursów linii 917, 912 i 922 oraz zjazdowych linii: 950, Białej i Zielonej.

25 i 26 grudnia oraz 1 stycznia nie będą kursowały linie 33, 35, 38, 54, 78, 79, 85, 154, 950, Biała i Zielona. Zmienioną trasą mają kursować trzy linie: autobusy linii 7 nie będą zajeżdżać na ul. Pancerniaków, linia 26 będzie skrócona na Węglinie do Gęsiej, a linia 42 na Czechowie do pętli przy ul. Paderewskiego. Poza tym linie autobusowe i trolejbusowe mają kursować według rozkładów oznaczonych "Wigilia, sylwester".

W noc sylwestrową komunikacja nocna ma kursować częściej niż zwykle. Odjazdy z punktu przesiadkowego na pl. Wolności zaplanowano na godz. 22:00, 23:00, 23:30, 0:00, 0:30, 1:00, 1:30, 2:00, 2:30, 3:30 i 4:30.