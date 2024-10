35-letnia kobieta zginęła w wypadku na ul. Rakowskiej w Piotrkowie Trybunalskim (Łódzkie). Samochód, którym jechała, zderzył się czołowo z ciągnikiem siodłowym. Kierowca tira nagle zjechał na przeciwny pas ruchu. Kobieta wiozła dwoje dzieci (2 i 8 lat). Są one obecnie w szpitalu w Łodzi, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do tragedii doszło w niedzielę ok. godz. 10.40 na ul. Rakowskiej, tuż przy węźle "Piotrków Wschód" na drodze ekspresowej S8. To fragment drogi krajowej 74 w kierunku Kielc i jednocześnie wschodnia obwodnica Piotrkowa Trybunalskiego.

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 49-letni kierowa ciągnika siodłowego, jadąc drogą krajową 74 od węzła "Piotrków Wschód" na południe, w kierunku Kielc, zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z saabem, a następnie uderzył w bus marki Toyota - powiedział Mateusz Piliński z Komendy Wojewódzkiej Policji W Łodzi.

Na miejscu wypadku zginęła 35-letnia kobieta kierująca saabem. Ciało ofiary wypadku strażacy wydobyli z kabiny auta przy użyciu specjalistycznego sprzętu.

Dwoje dzieci w wieku 8 i 2 lata trafiło do szpitala Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polski w Łodzi. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Ulica Rakowska (wyjazd z Piotrkowa w kierunku Moszczenicy) w miejscu wypadku jest zablokowana. Trwa ustalanie okoliczności tragedii. Na miejscu pracuje policja i prokurator.

W akcji ratowniczej brały udział trzy zastępy Państwowej Straży Pożarnej i trzy karetki pogotowia.