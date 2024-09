W Piotrkowie Trybunalskim na ul. Żelaznej pali się składowisko śmieci - taką informację dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM. Na miejscu jest już kilka zastępów straży pożarnej.

Zdjęcie nadesłane przez słuchacza / Gorąca Linia RMF FM

W niedzielę w Piotrkowie Trybunalskim doszło do ogromnego pożaru.

Pali się składowisko odpadów na terenie działającej firmy. Na miejsce zostało wysłanych 10 zastępów straży pożarnej. Działania trwają. Strażacy nie zlokalizowali jeszcze źródła ognia - powiedział RMF FM oficer prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim, młodszy brygadier Wojciech Pawlikowski.

Zdjęcie nadesłane przez słuchacza / Gorąca Linia RMF FM

Pożar w Piotrkowie Trybunalskim Zdjęcie opublikowała na Facebooku strona Dzieje się w Piotrkowie Trybunalskim i okolicach.

Władze Piotrkowa Trybunalskiego apelują do mieszkańców, by zamknęli okna i nie zbliżali się do miejsca pożaru.