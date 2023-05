Męska przyjaźń wystawiona na próbę, zabawny tekst i niezwykła scenografia - to nowe przedstawienie "Sztuka" w Teatrze im. Stefana Jaracza w Łodzi. Dziś można obejrzeć spektakl przedpremierowo. Natomiast główny pokaz - w sobotę 6 maja.

Ulotka przedstawienia "Sztuka" w Tatrze Jaracza w Łodzi / Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi / Materiały prasowe

Historia męskiej przyjaźni, która zostaje poddana próbie. Komediowy tekst dopełnia wyjątkowa, zmienna scenografia, która pojawia się na obrotowej scenie.

Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi w sobotę premierowo pokaże spektakl "Sztuka" Yasminy Rezy w reżyserii Krzysztofa Prusa. Dzisiejsza prapremiera zaplanowana jest na 19.00 na Małej Scenie.

Yasmina Reza to jedna z najbardziej znanych współczesnych dramatopisarek francuskich, autorka kultowego tekstu "Bóg mordu", który stał się inspiracją dla Romana Polańskiego do filmu "Rzeź". Sławę zdobyła właśnie dzięki "Sztuce".

Tekst został przetłumaczony na ponad 30 języków, wystawiany na całym świecie i wielokrotnie nagradzany m.in. statuetką Laurence Olivier Award, uznawanej za jedno z najważniejszych brytyjskich wyróżnień teatralnych. Jak mało który autor, Reza trafnie diagnozuje i rozkłada na czynniki pierwsze relacje międzyludzkie i towarzyszące im emocje.

Dramat zainspirował reżysera do stworzenia przedstawienia opartego na sile przyjaźni trójki dojrzałych mężczyzn: pracującego w hurtowni materiałów piśmienniczych Yvana (Mariusz Słupiński), inżyniera Marca (Michał Staszczak) i dermatologa Serge’a (Mariusz Witkowski), który uważa się za konesera sztuki współczesnej.

"Sztuka" Rezy to komedia w jak najlepszym tego słowa znaczeniu. Historia wystawionej na próbę przyjaźni trzech bohaterów utworu, przy całej swej komiczności, jest wnikliwą opowieścią o współczesnym człowieku - zapowiada reżyser spektaklu Krzysztof Prus.



Bohaterami są wieloletni przyjaciele, których relacja jest dość... szorstka. Pomimo rywalizacji i skrywanych urazów, ciągle próbują ją odbudowywać.

Tym razem kością niezgody staje się obraz kupiony przez Serge’a za niebagatelną sumę. Brak aprobaty przyjaciół powoduje serię napięć, nieporozumień i generuje dyskusje, które zaważą na dalszym utrzymywaniu kontaktu.

Wyśmiewając ludzkie słabości, Reza nie kpi z nich złośliwie (chociaż same się o to proszą), lecz szuka ich źródła. Znajdując je, skłania do refleksji nad tym, jak układamy sobie relacje z najbliższymi, za czym tęsknimy i czego potrzebujemy.



W spektaklu pojawi się specjalnie skonstruowana scena obrotowa, która wyznaczy granicę przestrzeni dla bohaterów i pozwoli pełniej zarysować charakter każdego z nich. Jej autorem jest Marek Mikulski, odpowiedzialny także za kostiumy.

Spektakl swoją premierę będzie miał także w Radomsku, w ramach projektu Wojewódzkie Jaracza Wędrówki.

W niedzielę (7 maja) "Sztuka" zostanie zagrana w Miejskim Domu Kultury w Radomsku. Bilety dostępne w kasie oraz online na stronie MDK.

Przedstawienie powstało w ramach Sceny Inicjatyw Aktorskich ProScenium.