Chronią przed światłem i dźwiękami - to specjalnie zaprojektowane i uszyte narzuty na inkubatory dla wcześniaków. Część z nich przygotowały łódzkie seniorki. Dziś takie wyposażenie dostał odział neonatologiczny w szpitalu im. Madurowicza w Łodzi.

Szpital im. Madurowicza w Łodzi

Specjalnie zaprojektowane i uszyte narzuty na inkubatory dla wcześniaków trafiły na oddział neonatologiczny szpitala im. Madurowicza w Łodzi.



Narzuta wbrew pozorom jest bardzo ważną częścią opieki nad noworodkiem. To ona musi ściśle izolować noworodka od otoczenia i jednocześnie zapewniać do niego łatwy dostęp, kiedy coś złego się dzieje. Narzuta musi być z jednej strony ciemna, bo powinna izolować od światła, ale jednocześnie nie może wprowadzać nastroju grobowego na oddziale. Narzuta musi też spełniać odpowiednie kryteria mikrobiologiczne, powinna być łatwa w czyszczeniu i dezynfekcji, a jednocześnie nie może się zbyt szybko zużywać, by mogła nam służyć jak najdłużej - powiedział ordynator oddziału neonatologii szpitala im. Madurowicza w Łodzi, dr Marcin Kęsiak.

Narzuty na inkubatory są ważne z kilku względów. To one chronią wcześniaka przed nadmierną ekspozycją na bodźce. Zmniejszają ryzyko przebodźcowania, zaburzeń integracji sensorycznej, nadwrażliwości na światło, wad wzroku - wynikających z ekspozycji na sztuczne oświetlenie. Narzuty pełnią też funkcję wyciszającą i redukującą stres małego pacjenta.



Dlaczego narzuty dla wcześniaków są wyjątkowe?



Dwuwarstwowa konstrukcja z ciemną warstwą wewnętrzną daje zaciemnienie - naśladując warunki zbliżone do tych w łonie matki.

Odchylane ścianki boczne umożliwiają szybki dostęp do pacjenta.

Górne okienko rewizyjne daje możliwość szybkiej kontroli dziecka.

Duży otwór rewizyjny na górze pozwala na prowadzenie fototerapii - bez zdejmowania narzuty.

Projekt #MamOkoNaOKO jest skierowany do oddziałów neonatologicznych, które ratują skrajne wcześniaki. Poza Łodzią zostały skierowane do Rzeszowa, Bydgoszczy, Rudy Śląskiej i wiemy już, że spotkały się z pozytywnym odbiorem - mówi prezes Fundacji MatkoweLove, dr Katarzyna Dyńska-Kukulska. Szpitale te dostaną około pół tysiąca narzut na inkubatory - usłyszała dziennikarka RMF FM, Agnieszka Wyderka.



Projekt #MamOkoNaOKO to inicjatywa, której celem jest wsparcie wcześniaków przebywających w inkubatorach. W jej ramach na oddziałach neonatologicznych pojawią się narzuty na inkubatory. To one odzielają od nadmiaru bodzców, które mogą negatywnie wpływać na rozwój wcześniaka.