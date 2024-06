Wieczorne zwiedzanie Pałacu i Ogrodu Poznańskiego w Łodzi będzie możliwe podczas wyjątkowych, letnich spacerów w Muzeum Miasta Łodzi, czyli w łódzkim Luwrze. Łącznie zaplanowano ich aż 32.

Pałac Rodziny Poznańskich - łódzki Luwr po zmroku od strony ogrodu / MMŁ / Materiały prasowe

W ofercie są znane i lubiane cykle oraz zupełnie nowe propozycje, jak np. wieczorne zwiedzanie Pałacu Rodziny Poznańskich, spacer po Placu Wolności czy oprowadzanie śladami wybitnych łodzianek.

Pierwsze spacery odbędą się już w piątek (28 czerwca). O godz. 17.00 zaplanowany jest wakacyjny Pałac na piątek, a o 19.30 nowa propozycja, czyli wieczorne zwiedzanie wnętrz Pałacu Rodziny Poznańskich.

Goście będą mieli okazję zobaczyć Muzeum Miasta Łodzi po standardowych godzinach otwarcia, a każde z oprowadzań będzie zakończone w ogrodzie. To pozwoli zobaczyć świetlną iluminację perły łódzkiej architektury.

Wieczorne oprowadzania będą się odbywać raz w miesiącu. Następne zaplanowano na: 26 lipca, 23 sierpnia oraz 20 września.

Widzieliśmy ogromne zainteresowanie podczas Nocy Muzeów i chęć wychodzenia do ogrodu, robienia zdjęć właśnie po zmroku, bo do tej pory była to jedyna okazja dla naszych zwiedzających, aby zobaczyć pałac właśnie w godzinach wieczornych - mówi Magda Komarzeniec, dyrektor MMŁ. Mamy nadzieję, że ta nowa propozycja zostanie dobrze przyjęta i nasi goście, nawet jeśli zwiedzali nasze wnętrza w ciągu dnia, będą chcieli tu wrócić także wieczorem.

Letnia pogoda sprzyja spacerom, więc Muzeum Miasta Łodzi wychodzi z inicjatywą również zwiedzania przestrzeni miasta. Pierwsze takie spotkanie już 13 lipca o g. 15.00.

Adam Klimczak z Działu Historycznego muzeum poprowadzi wycieczkę "Śladami artystycznych miejsc łódzkiej bohemy". Spacer śladami łódzkich artystów rozpocznie się od wystawy czasowej w MMŁ "Józef Hecht. Artystyczne żywioły", a następnie uczestnicy wyruszą na ulicę Piotrkowską, by tam szukać miejsc związanych z łódzkimi artystami.

Z okazji urodzin Łodzi MMŁ 27 lipca o g. 15.00 proponuje łodzianom spacer po Placu Wolności. Wycieczka będzie pretekstem do opowieści o początkach miasta i przedsiębiorczych osadnikach, budujących przemysłową metropolię.

Zwiedzanie będzie też okazją do pokazania, jakie metamorfozy przechodził plac w ciągu dwóch wieków swojej historii.

Łódź budowali nie tylko mężczyźni, ale również kobiety, często zapomniane i przez dekady marginalizowane. O ich roli w budowaniu Łodzi przypomni spacer zaplanowany na 3 sierpnia na g. 15.00.

Podczas spaceru "Inicjatorki" Ewa Kamińska-Bużałek przybliży postać pierwszej w Polsce notariuszki, łodzianki, która założyła pionierski w naszym kraju Uniwersytet Trzeciego Wieku czy bałuckiej lekarki - rewolucjonizującej polską obyczajowość. W trakcie wędrówki ulicami miasta uczestnicy odwiedzą miejsca związane z wybitnymi łodziankami i poszukają w miejskiej przestrzeni śladów pamięci o nich.

W sierpniu przypada rocznica urodzin Izraela Poznańskiego. Z tej okazji 24 sierpnia o g. 15.00 wystartuje spacer ulicą Ogrodową.

Beata Kamińska z Działu Historycznego pokaże dawną fabrykę założoną przez Izraela Poznańskiego, ale też przyfabryczne domy familijne. Uczestnicy usłyszą, co mieściło się w dzisiejszej "Biedronce", a także jaka była droga do rewitalizacji dawnych zakładów przemysłu tekstylnego.

Natomiast na zakończenie sezonu letnich wędrówek po mieście, Muzeum Miasta Łodzi zaprasza 7 września o g. 15.00 na spacer śladami muzyki klasycznej w dawnej Łodzi. Bohaterami spaceru prowadzonego przez Wojciecha Wendlanda będą pochodzący z Łodzi wirtuozi oraz twórcy muzyki, tacy jak: Artur Rubinstein, Aleksander Tansman, Grażyna i Kiejstut Bacewiczowie czy Paweł Klecki.

Nadal w ofercie muzeum pozostają tak dobrze znane stałym bywalcom cykle oprowadzań: "Pałac na piątek" (co piątek godz. 17:00) i "Zapraszamy na salony" (w każdą pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca o godz. 12:00).

Wszystkie spacery rozpoczynają się w siedzibie Muzeum Miasta Łodzi przy ulicy Ogrodowej. Koszt udziału w spacerach plenerowych to 5 zł (bilet ulgowy) i 7 zł (bilet normalny).

Udział w "Pałacu wieczorową porą" to koszt 20 zł (bilet ulgowy) lub 25 zł (bilet normalny). Uczestnictwo w cotygodniowym "Pałacu na piątek" oraz oprowadzaniach z cyklu "Zapraszamy na salony" kosztuje 12 zł (bilet ulgowy) lub 18 zł (bilet normalny).

Obowiązują zapisy prowadzone przez Dział Edukacji mailowo: edukacja@muzeum-lodz.pl lub telefoniczne: 692 926 319, 42 307 13 82.