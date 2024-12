Łódzka Kolej Aglomeracyjna z nowym rozkładem: więcej połączeń i szybsza podróż do Warszawy. Po latach oczekiwania mieszkańcy Łodzi i okolic doczekali się znaczących zmian w komunikacji. To rewolucja, która zbliża regiony.

Po 12 latach przerwy ŁKA przywraca połączenie Łodzi z Częstochową i Kielcami / Agnieszka Wyderka / RMF FM

Zbliża się ważna data dla pasażerów korzystających z usług Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej (ŁKA) - 15 grudnia. Wtedy to w życie wejdzie nowy rozkład jazdy, który przyniesie wiele pozytywnych zmian dla podróżnych.

Przerwa trwająca 12 lat wreszcie się kończy - do rozkładu powracają bezpośrednie połączenia z Łodzi do Częstochowy. Dwie pary pociągów dziennie będą kursować przez Zduńską Wolę Karsznice oraz Chorzew Siemkowice, co z pewnością ucieszy mieszkańców południowo-zachodniej części województwa łódzkiego.

Ale to nie koniec dobrych wieści. ŁKA uruchamia również bezpośrednie połączenia weekendowe z Łodzi do Kielc, realizując marzenia wielu podróżnych o łatwiejszym dostępie do świętokrzyskiej stolicy. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli cieszyć się wygodą podróży na nowych trasach, które będą wydłużeniem dotychczasowych relacji.

Nowości w rozkładzie to także zwiększenie liczby połączeń aglomeracyjnych, w tym nocne kursy do Koluszek, które umożliwią mieszkańcom dłuższe pobyty w stolicy województwa. Ponadto uruchomione zostaną nowe trasy Kolejowej Komunikacji Autobusowej (KKA), które będą skoordynowane z rozkładem jazdy pociągów ŁKA, zapewniając sprawny i wygodny dojazd do stacji przesiadkowych. Co ważne przejazdy KKA będą bezpłatne na wszystkich dziewięciu liniach.

SUPER SPRINTER

Ciekawostką jest wprowadzenie SUPER SPRINTERA - pociągu, który umożliwi najszybszą podróż z Łodzi do Warszawy bez zbędnych postojów. Czas przejazdu będzie rekordowo krótki - tylko 68 minut do Warszawy Centralnej i 75 minut do Warszawy Wschodniej.