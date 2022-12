​W Sylwestra w Łodzi na wybranych liniach obowiązywać będzie specjalny rozkład jazdy komunikacji miejskiej. Natomiast w pierwszy dzień nowego roku, autobusy i tramwaje kursować będą jak w niedzielę i święta - poinformował rzecznik Zarządu Dróg i Transportu (ZDiT) w Łodzi.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak przekazał Tomasz Andrzejewski, w sobotę 31 grudnia specjalne rozkłady jazdy obowiązywać będą na liniach: 7, 15, 51A, 62, 77, Z3, Z54 i G1.

Linia tramwajowa 7 nie będzie kursować w ogóle, a linia 15 - do godz. 15. Autobus 51A i G1 będzie kursował ze zmniejszoną częstotliwością; 62 - od godz. 15 co 30 minut; 77 - co 50 minut; Z3 - co 20 minut; Z54 - co 60 minut. Ponadto 31 grudnia i 1 stycznia linie 80B i ZOO zostaną zawieszone.

W sylwestrową noc linie nocne obsługiwane będą taborem przegubowym.

2 stycznia wprowadzone zostaną korekty rozkładów jazdy na liniach 2, 3, 11, 15, 16, Z, 50, 54, 55, 57, 59, 64, 65, 68, 72, 73, 83, 89, 91, 92, 94, H, Z11, Z41, Z54, N7A. Są to drobne zmiany polegające często na minutowych przesunięciach lub poprawie skoordynowania poszczególnych linii w celu ułatwienia przesiadki. Zmiany nie zakładają zmian częstotliwości czy tras - dodał Andrzejewski.

Od 2 stycznia na swoje trasy po wyremontowanej ul. Aleksandrowskiej wrócą autobusy linii 78, 84 i N1. Ponownie w dwóch wariantach na Zielony Romanów i do Aleksandrowa Łódzkiego kursować będzie linia 84.