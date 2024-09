Od października Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Łodzi wprowadza nowe rozwiązanie dla pasażerów tramwajów i autobusów, korzystających z biletów zakupionych w aplikacjach mobilnych. Kasowanie biletów będzie odbywać się poprzez zeskanowanie kodu QR umieszczonego naprzeciwko drzwi wejściowych.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Nowe rozwiązanie ma być wprowadzone od 1 października - poinformował w piątek Urząd Miasta Łodzi.

Zgodnie z przepisami, obowiązującymi jeszcze do końca września, bilet elektroniczny należy kupić i skasować przed rozpoczęciem podróży, czyli zanim pojazd ruszy z przystanku. W praktyce część osób zaczynała kupować bilet dopiero w trakcie jazdy, czym narażała się na otrzymanie opłaty dodatkowej. Byli też tacy, którzy próbowali wykorzystać nowe możliwości zakupu biletu do unikania płacenia za przejazd i kupowali go tylko wtedy, gdy zauważyli, że w pojeździe jest kontrola.

Wszelkie wątpliwości i możliwości oszukiwania systemu mają zniknąć od początku przyszłego miesiąca. W aplikacjach mobilnych od 1 października będzie można kupić wiele biletów różnego rodzaju i w dowolnym momencie. Nie będą się one jednak automatycznie aktywować w momencie zakupu.

Bilet na konkretny przejazd będzie trzeba skasować zaraz po wejściu do pojazdu - tak jak bilety papierowe - poprzez zeskanowanie kodu QR, który w formie naklejki formatu A5 będzie znajdował się naprzeciwko każdych drzwi wejściowych. Jest to rozwiązanie, które obowiązuje np. w Warszawie.