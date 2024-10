40 komputerowych gier terapeutycznych i sala szpitalna wyglądająca jak pokój nastolatka. To jedyne takie miejsce w województwie łódzkim. Z nowoczesnej rehabilitacji korzystają pacjenci Oddziału Rehabilitacji Pulmonologicznej w Wojewódzkim Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej i Rehabilitacji w Łodzi.

Oddział rehabilitacji łódzkiego szpitala płucnego w Łagiewnikach wyposażony w gry komputerowe, które pomagają wrócić do zdrowia i sprawności / UMWŁ / Materiały prasowe

Sala do rehabilitacji w szpitalu płucnym w łódzkich Łagiewnikach bardziej przypomina salę audiowizualną, studio telewizyjne lub pokój gamingowy, niż tradycyjną salę rehabilitacyjną. Oddział jest wyposażony w nowoczesny, najwyższej jakości sprzęt.

O zdrowie pacjentów dbają wysoko wykwalifikowani specjaliści. Zamiast żmudnych i dość nudnych ćwiczeń, pacjenci ćwiczą na zestawach do wirtualnej rehabilitacji - tłumaczy Maciej Cyrulewski, fizjoterapeuta. Jest to idealne narzędzie do diagnostyki zakresu ruchów, pomiaru kątów, prędkości i przyspieszenia podczas ćwiczeń.

Każda z gier terapeutycznych może zostać zmodyfikowana tak, aby dopasować ją do indywidualnych potrzeb danej osoby zmagającej się z najróżniejszymi schorzeniami i dolegliwościami. Znalazłem się na rehabilitacji, bo 26 lat temu nie doleczyłem choroby gardła. Bardzo mi się tu podoba. Gdyby mój wnuczek widział te wszystkie gry komputerowe, to by mi zazdrościł - mówi Tadeusz Pawełkowicz, pacjent oddziału.

Nowoczesna technologia bardzo przypadła do gustu pacjentom, którzy wręcz nie mogą doczekać się kolejnych ćwiczeń, a grając, ćwiczą i wracają do zdrowia. Pacjent wchodzi w świat wirtualnej rzeczywistości i często jest nieświadomy, że wykonuje ćwiczenia rehabilitacyjne - mówi lek. med. Magdalena Klimczak, ordynator Oddziału Rehabilitacji Pulmonologicznej w Wojewódzkim Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej i Rehabilitacji w Łodzi.

Oddział wyposażony jest również w salę do drenażu dróg oddechowych, salę do treningów wytrzymałościowych i salę z bieżnią do wykonywania kardiologicznych prób wysiłkowych. Na oddziale jest także sala do ćwiczeń relaksacyjnych, muzykoterapii, koloroterapii i światłolecznictwa.

Pacjenci mają też do dyspozycji urządzenia na zewnątrz - na plenerowej siłowni uczą się technik poprawnego oddychania oraz chodzenia z kijkami nording walking. Ci, którzy chcą zadbać o odpowiednią masę ciała, mogą skorzystać z porad dietetyka.

Oddział rehabilitacji płucnej w łódzkich Łagiewnikach jest jednym z najnowocześniejszych w Polsce. Jest przykładem dla całej Polski - podkreśla lekarz Tomasz Karauda, który jest też radnym Sejmiku Województwa Łódzkiego. Pacjenci wracają tutaj do zdrowia dzięki najnowszej technice komputerowej.

Oddział posiada 26 łóżek. Rocznie leczy się w tym miejscu około 400 pacjentów.