83 km/h jechał w terenie zabudowanym kierowca, którego policjanci chcieli zatrzymać do kontroli w Brudzewicach w Łódzkiem. Mężczyzna odjechał, skręcił w polną drogę i dalej próbował uciekać pieszo. Nie wiedział jednak, że pasją policjantki z drogówki, która zatrzymała go po krótkim pościgu, jest bieganie.

/ KPP Opoczno / Policja

Szybko wyszło na jaw, dlaczego mężczyzna próbował uniknąć kontroli. 34- latek miał w organizmie prawie promil alkoholu. Mężczyzna stracił już prawo jazdy.

Za kierowanie w stanie nietrzeźwości grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności i wysoka grzywna. Ale to nie wszystko. Za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym został ukarany 800 zł mandatu i 9 punktami karnymi, a za niezatrzymanie się do kontroli drogowej mandatem w wysokości 5 tysięcy złotych - poinformowała podkom. Barbara Stępień, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Opocznie.

Policjantka z drogówki, która dogoniła kierowcę w czasie wolnym od służby bierze udział w półmaratonach, biegach okolicznościowych i biegach z przeszkodami, dlatego pościg nawet w pełnym umundurowaniu nie stanowi dla niej żadnego problemu.