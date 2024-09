"Cywilizacja" to motyw tegorocznego Festiwalu Światła, który już w piątek rozpocznie się w Łodzi. By ułatwić widzom udział w imprezie, nocne autobusy MPK będą kursować co 15 minut, a tramwaje po al. Kościuszki i trasie W-Z do g. 1 w nocy. Na trasy wyjadą także zabytkowe pojazdy, które obsługiwać będą dodatkowe połączenia.

Light Move Festival 2023 / Marian Zubrzycki / PAP Light Move Festival odwiedzają tysiące łodzian i turystów. Obszar festiwalu rozciąga się od ul. Piotrkowskiej, przez centrum miasta, po Manufakturę. Ścisłe centrum Łodzi zostanie zamknięte dla ruchu, aby widzowie mogli bezpiecznie poruszać się ulicami. W piątek i sobotę (27 i 28 września) zamknięte będą wszystkie ulice przecinające Piotrkowską między ulicami Ogrodową - Północną oraz Mickiewicza - Piłsudskiego. Wyłączone z ruchu będą fragmenty ulic poprzecznych do Piotrkowskiej między ulicami Zachodnia - Kościuszki i Wschodnia - Sienkiewicza. Również skrzyżowanie ul. Zachodniej z ul. Ogrodową nie będzie dostępne dla zmotoryzowanych. Najlepszym środkiem transportu będzie komunikacja miejska. Tramwaje kursujące po al. Kościuszki i ul. Zachodniej oraz po trasie W-Z, będą jeździć do 1 w nocy. Pojawi się też więcej kursów na wybranych liniach. Aby zapewnić powrót z festiwalu, linie nocne do 1 w nocy będą kursowały co 15 minut. Na trasę wyjadą również zabytkowe tramwaje i autobusy, które zapewnią dodatkowe połączenia i dojazd na festiwal. Pojawi się tramwajowa linia 102 i autobusowa linia 151. Numeracja linii nawiązuje do dawnych nocnych połączeń, które kursowały po Łodzi. Łódzka Kolej Aglomeracyjna ogłosiła, że została oficjalnym przewoźnikiem festiwalu. Zapowiedziała uruchomienie dodatkowych pociągów nocnych, aby zapewnić powrót do domów uczestnikom festiwalu, którzy do Łodzi przyjadą z regionu i z Warszawy. Podczas Light Move Festival będzie można zobaczyć na elewacjach budynków: projekcje w technologii 2D i 3D, animacje oraz instalacje świetlne na ulicach i w parku Staromiejskim. Artyści będą nawiązywać do tematu przewodniego festiwalu: "Cywilizacja", otwierając dyskusję o przyszłości ludzkości i zagrożeniach, które dla środowiska naturalnego stanowi nieustany rozwój technologiczny. Program festiwal znajdziecie tutaj. Zobacz również: Brutalny gwałt na 55-latce. Ofiara zmarła w szpitalu

