W związku z planowaną budową tunelu dla Kolei Dużych Prędkości (KDP) pod centrum Łodzi, spółka Centralny Port Komunikacyjny (CPK) ogłosi przetarg na dodatkowe ekspertyzy stanu technicznego budynków. Ogłoszenie przetargu zaplanowano na I kwartał przyszłego roku. Celem tych działań jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa mieszkańcom obszarów, przez które będzie przebiegał tunel.

Tarcza Katarzyna kończy pracę / Marian Zubrzycki / PAP

Przyczyny i cele dodatkowych badań

Przeprowadzenie dodatkowych ekspertyz wynika z potrzeby pogłębienia wcześniejszych analiz oraz zapewnienia bezpieczeństwa budynków znajdujących się na powierzchni.

Niedawno, podczas drążenia innego tunelu kolejowego w Łodzi, doszło do katastrofy budowlanej, kiedy to zawaliła się ściana jednej z kamienic.

Wyciągając wnioski m.in. z tego zdarzenia, CPK planuje zabezpieczyć kamienice znajdujące się na trasie nowego tunelu oraz przygotowuje się na wypadek, gdyby trzeba było tymczasowo przeprowadzić mieszkańców na czas prowadzenia prac.

Trudne warunki geotechniczne wyzwaniem dla inżynierów

Budowa tunelu dla Kolei Dużych Prędkości pod Łodzią stanowi wyzwanie ze względu na trudne warunki geotechniczne oraz obecność licznych budynków na powierzchni. Nowy tunel, w przeciwieństwie do obecnie realizowanych projektów przez PKP PLK, będzie miał znacznie większą głębokość - od 25 do 35 metrów.

Ma to na celu zmniejszenie ryzyka wpływu prac na struktury znajdujące się na powierzchni. Każdy budynek na trasie tunelu otrzyma indywidualnie dobrane zabezpieczenia, oparte na wynikach ekspertyz.

Tunel CPK - kluczowy element kolejowej linii "Y"

Tunel CPK to element strategicznego projektu linii "Y", która połączy Warszawę, Centralny Port Komunikacyjny, Łódź, Wrocław i Poznań.

W Łodzi już trwają prace przygotowawcze, w tym wzmacnianie fundamentów Łódzkiego Domu Kultury, co jest jedną z najbardziej skomplikowanych budów geotechnicznych w Europie.

Z kolei w okolicach osiedla Retkinia powstaje komora startowa, która umożliwi rozpoczęcie drążenia tunelu.

Harmonogram prac

Otwarcie ofert na wykonawcę tunelu zaplanowano na grudzień tego roku, a rozpoczęcie drążenia tunelu dla KDP zaplanowano na IV kwartał 2026 roku.

Zakończenie prac to III kwartał 2028 roku, z możliwością realizacji dodatkowych robót budowlanych.

Oddanie do użytku nowej linii kolejowej planowane jest na rok 2032, co pozwoli skrócić podróż pomiędzy Warszawą a Łodzią do około 40 minut.

Aktualna sytuacja innych tuneli pod Łodzią

Warto dodać, że budowa dwóch innych tuneli kolejowych pod Łodzią również jest na różnych etapach realizacji.

Tarcza "Faustyna", na zlecenie spółki PKP PLK, zakończyła już drążenie. Natomiast prace tarczy "Katarzyna" zostały wstrzymane po katastrofie budowlanej. Oczekuje się na wznowienie jej pracy.