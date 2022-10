​Łódzki port lotniczy inauguruje trzy nowe połączenia: do Alicante, Mediolanu, i Brukseli. Za miesiąc dołączy jeszcze czwarte - Londyn Luton - podaje portal lodz.naszemiasto.pl.

Port lotniczy w Łodzi / Grzegorz Michałowski / PAP

Trzy nowe połączenia do Alicante, Mediolanu Bergamo i Brukseli Charleroi obsługiwane będą przez Ryanaira, podnosząc tym samym do pięciu liczbę regularnych destynacji tego przewoźnika z łódzkiego lotniska (obsługuje on także Londyn Stansted i Dublin).

Wizzair natomiast 12 grudnia zainauguruje loty do Londynu Luton.

W niedzielę 30 października Ryanair zainauguruje loty do Alicante w Hiszpanii, na wybrzeżu Costa Blanca. Samolot z Hiszpanii zostanie przywitany tradycyjnym salutem wodnym. Loty będą się odbywać dwa razy w tygodniu - w niedziele i czwartki.

W poniedziałek 31 października rozpoczną się natomiast loty do Mediolanu Bergamo. Będą się one odbywać trzy razy w tygodniu: w poniedziałki, środy i soboty.

Będzie to nie tyle inauguracja nowego kierunku, co powrót na to lotnisko. Samoloty Ryanaira latały z łódzkiego portu lotniczego do Mediolanu Bergamo w latach 2010, 2011 i 2013.

1 listopada pierwszy samolot do Brukseli Charleroi

Loty będą się odbywać dwa razy w tygodniu - we wtorki i soboty. Początkowo wspomniane połączenia zapowiadano tylko na sezon zimowy (do końca marca 2023), ale okazuje się, że w systemie rezerwacyjnym można już wykupić loty także na sezon letni, choć nieco zmieni się ich rozkład. Połączenia do Alicante będą odbywać się w poniedziałki i czwartki, do Mediolanu we wtorki, środy i niedziele.

Na 12 grudnia zaplanowano pierwszy lot do Londynu Luton obsługiwany przez Wizzaira. Samoloty będą latać dwa razy w tygodniu: w poniedziałki i piątki.

Dodatkowy lot w okresie przedświątecznym zaplanowano na 21 grudnia (środa).