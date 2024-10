Zespół soul i pop, Simply Red, oficjalnie zapowiada nadchodzącą 40. rocznicę działalności artystycznej, ogłaszając wyjątkową trasę koncertową. 4 listopada 2025 grupa wystąpi w TAURON Arenie Kraków.

/ Materiały prasowe

Simply Red obchodzi 40-lecie na scenie! Z radością uczcimy ten wyjątkowy moment razem z Wami podczas trasy koncertowej w 2025 roku - mówi Mick Hucknall. Fani mogą spodziewać się ulubionych utworów Simply Red wydanych od 1985 roku aż do dziś i spędzić niezapomnianą noc, świętując niesamowitą podróż, którą przebyliśmy razem przez ostatnie cztery dekady - dodaje.

4 listopada 2025 roku grupa wystąpi w TAURON Arenie Kraków.

Przedsprzedaż biletów dla osób zapisanych na listę mailingową Simply Red rozpocznie się we wtorek, 8 października o 10 na stronie www.simplyred.com .

Przedsprzedaż Ticketmaster rozpocznie się w czwartek 10 października o godz. 10:00.

Sprzedaż ogólna rusza w piątek 11 października o godz. 10:00 na simplyred.com i LiveNation.pl .

Niewiele zespołów cieszyło się takim sukcesem i długowiecznością jak Simply Red. Z ponad 60 milionami sprzedanych albumów na całym świecie, pięcioma albumami zajmującymi pozycję numer jeden na listach w Wielkiej Brytanii, blisko 2 miliardami odsłuchań na platformach streamingowych na całym świecie i ponad milionem subskrybentów na YouTube, Simply Red pozostaje jednym z najbardziej popularnych i uwielbianych zespołów. Ich płyta "Stars" z 1991 roku była najlepiej sprzedającym się albumem przez dwa lata z rzędu w Wielkiej Brytanii i Europie. Poza tym wszystkie wydawnictwa (13 studyjnych albumów) Simply Red, w tym ich najnowszy "Time", trafiło do pierwszej dziesiątki brytyjskiej listy przebojów.

Mick Hucknall założył Simply Red w 1985 roku w robotniczym Manchesterze i odniósł sukces dzięki pierwszemu singlowi "Money's Too Tight To Mention" oraz nominowanemu do Brit Awards albumowi "Picture Book". Potem nadeszła dekada gwiazdorstwa i światowych hitów.

Dziś Simply Red nadal wyprzedają trasy koncertowe na całym świecie. Ich koncerty słyną z wyjątkowej jakości, a Mick Hucknall od dawna uchodzi za jednego z najlepszych wokalistów współczesnej muzyki.

Aby uczcić to imponujące 40-lecie, Simply Red wyruszają ponownie w trasę w 2025 roku, opowiadając pełną muzyczną historię Simply Red - od "Picture Book" po "Time" i wszystko pomiędzy.