Transmisja wykładu noblisty Rogera Penrose'a – fizyka zajmującego się teorią względności i koncert pianisty jazzowego Leszka Możdżera – takie atrakcje towarzyszyć będą w piątek otwarciu Centrum Nauki Cogiteon w Krakowie. Wieczorem na elewacji budynku przy dźwiękach muzyki Józefa Skrzeka będzie można podziwiać mapping dzieł Wojciecha Siudmaka, który zainspirował twórców "Diuny".

/ Józef Polewka / RMF FM

Budowa Centrum Nauki trwała ponad trzy lata, a prace nad jego koncepcją zaczęły się dużo wcześniej. Kraków wreszcie ma placówkę, w której nie tylko dzieci i młodzież, będą poznawać tajniki nauki.

Nowoczesny budynek, nowe technologie

Bryła budynku, z zielonym ogrodem na dachu wzniesiona w sąsiedztwie pasa startowego dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny, przykuwa uwagę.

Znaczna jego część znajduje się pod ziemią. W obiekcie zastosowano pompy ciepła, które współpracują ze zbiornikiem lodu, aby zapewnić ogrzewanie i chłodzenie. Zbiornik, który może pomieścić około 860 tys. litrów wody, sąsiaduje z drugim, w którym gromadzona jest deszczówka do podlewania roślin na dachu. Oprócz tego działa inteligentny system sterowania urządzeniami i energooszczędne ledowe oświetlenie.

Budynek ma 14 tys. m2 powierzchni użytkowej, około 400 pomieszczeń, a do jego budowy wykorzystano ok. 3 tys. ton stali. Przeszklenia mają powierzchnię: 6,5 tys. m2

Wewnątrz powierzchni urządzono wystawę stałą, laboratoria i pracownie edukacyjne.

Człowiek i jego marzenia

Wystawa stała znajduje się na poziomie -1, Na ponad 2 tys. m kw. powierzchni znajduje się ponad sto eksponatów interaktywnych, podzielonych na pięć sekcji tematycznych, które dotyczą m.in. budowy organizmu człowieka, funkcjonowania społeczeństw, przyrody i technologii.

Eksponaty są dopasowane do różnych grup wiekowych, a także osób o specjalnych potrzebach. W każdej z sal jest strefa ciszy, gdzie można skoncentrować się na pewnym zadaniu i oddalić się od gwaru.

Oprócz człowieka, który jest centrum naszej wystawy stałej, mówimy o jego marzeniach, o wyobraźni i o odkrywaniu. To wszystko się zazębia: marzysz, masz potrzebę, zadajesz pytania. Wyobrażasz sobie, jak to mogło wyglądać. Stajesz na głowie, żeby zobaczyć świat inaczej i odkrywasz, jak to można zrealizować. A kiedy odkryłeś to zwykle masz nowe marzenia i znów wyobrażasz sobie i odkrywasz. Mam nadzieję, że to w naszych gościach wzbudzi emocje i będzie dla nich inspiracją- opowiadał RMF FM Piotr Żabicki, koordynator komunikacji naukowej w Małopolskim Centrum Nauki Cogiteon.

/ Józef Polewka / RMF FM

W budynku są też laboratoria: smaków (z wyposażeniem kuchennym), reakcji (chemiczne), cząstek (fizyczne) oraz przyrody (z własną szklarnią, wiwariami, akwariami oraz makietą doliny rzecznej i spektakularnym torem wodnym). Oprócz nich działać będą dwie pracownie: techniki oraz innowacji.

Są też sale konferencyjne, w tym aula z 280 miejscami, strefy pokazów popularnonaukowych, restauracja i kawiarnia.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 284 mln zł, z czego aż 196 mln złotych to dofinansowanie z UE.

W sobotę gospodarze Cogiteonu zapraszają na piknik naukowy i koncert Majki Jeżowskiej.

Zwiedzanie od niedzieli

Korzystanie z atrakcji wewnątrz budynku będzie możliwe od niedzieli 23 czerwca w następujących godzinach:

od wtorku do czwartku: 9.00-17.00

od piątku do niedzieli: 9.00-19.00

poniedziałki - nieczynne

Program wydarzeń związanych z otwarciem znajdziesz pod tym linkiem: https://cogiteon.pl/cogiteon/aktualnosci/otwarcie