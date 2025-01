Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zostało współprowadzącym krakowski Teatr im. Juliusza Słowackiego. Głównym prowadzącym wciąż pozostaje Samorząd Województwa Małopolskiego. Dzięki zmianie statusu, przez dziesięć najbliższych lat instytucja otrzymywać będzie co roku dotację w wysokości 10 milionów złotych.

"Nowa nadzieja. Nowy rok. Nowe – niezwykle dla nas ważne i wreszcie oficjalne (!) – wiadomości"- czytamy we wpisie Teatru Słowackiego w mediach społecznościowych.

Jesteśmy szczęśliwi, jesteśmy bardzo zadowoleni. Zawsze lepiej mieć dwóch organizatorów, niż jednego. Zmienia się trochę nasz status. Jesteśmy instytucją szczególną o takim statusie, jak to powiedział minister kultury na premierze "Wesela", jesteśmy teatrem de facto narodowym, jednym z trzech. Wydaje mi się, że to jest bardzo stabilna sytuacja i chodzi w ogóle o danie takiej możliwości właśnie normalnej pracy, normalnego rozwoju. To, co powinna mieć każda instytucja artystyczna w Polsce, to jest pewien rodzaj wzoru porozumienia ponad podziałami politycznymi - powiedział reporterowi RMF FM, dyrektor Teatru Słowackiego - Krzysztof Głuchowski.

Krzysztof Głuchowski od 2016 r. kieruje Teatrem im. Juliusza Słowackiego. W 2021 r. na deskach tej sceny odbyła się premiera "Dziadów" Adama Mickiewicza w reżyserii Mai Kleczewskiej.

Inscenizacja wywołała kontrowersje ówczesnych władz politycznych PiS, rozpoczęła się bezskuteczna procedura odwołania Głuchowskiego ze stanowiska.

W marcu 2024 ówczesny minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz (PO) ogłosił zamiar współprowadzenia teatru Słowackiego, nazywając go przyszłą sceną narodową