Codziennie, aż do końca marca, od 20 do 23 osób bezdomnych będzie mogło skorzystać z krakowskiego StreetBusa - jest to specjalny autobus, w którym będzie można otrzymać niezbędną pomoc, ciepłe napoje i posiłki a także koce i odzież. StreetBus będzie zatrzymywał się na trzech przystankach w Krakowie.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock StreetBus wyjechał na ulice Krakowa po raz trzeci. Autobus będzie się zatrzymywać przed Muzeum Narodowym, na alei Pokoju i przy dworcu autobusowym w Podgórzu. Jak wyjaśnia dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie Witold Kramarz, w StreetBusie osoby bezdomne "mogą napić się ciepłej kawy, herbaty, mogą dostać termos z ciepłym napojem na wynos". Otrzymują również kanapkę. Mogą dostać ciepłą odzież, koc, ale - to, co najważniejsze - to, że mogą otrzymać pomoc kryzysową, interwencyjną. Jeżeli zachodzi taka konieczność, pracownicy StreetBusa wzywają straż miejską, która odwozi taką osobę np. do ogrzewalni, noclegowni - wyjaśnia dyrektor. Zaznacza, że w tym roku zmieniły się zasady dotyczące odwożenia do ogrzewalni. W tym roku, na wniosek mieszkańców, zorganizowaliśmy dowóz z Salwatora. Charakter dowozu wiąże się z pracą street workerów, którzy chodzą w okolicach Salwatora i zapraszają osoby bezdomne, żeby szybko skutecznie i szybko wsiadali do StreetBusa, żeby jak największą grupę można było odwieźć do ogrzewalni, żeby nie musieli korzystać z powszechnie dostępnej komunikacji - wyjaśnia dyrektor MOPS-u. Zobacz również: Streetbus wrócił na ulice Wrocławia. "Jest kołem ratunkowym"

