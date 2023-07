100 lat temu, 2 lipca 1923 r., urodziła się Wisława Szymborska. Kraków, z którym poetka była nierozerwalnie związana, na różne sposoby świętuje ten wyjątkowy dzień.

Wisława Szymborska na zdj. z 2000 r. / Adam Hawałej / PAP

Dziś oficjalnie zostanie otwarty Park Wisławy Szymborskiej przy ul. Karmelickiej w Krakowie. Powstał na miejscu dawnego parkingu. Jego powierzchnia to ok. 1 ha.

Nie wiem, co by powiedziała, ale wiem, co by zrobiła - prawdopodobnie złapałaby się za głowę i powiedziałaby, że już ma dość tej Szymborskiej - mówił RMF FM Michał Rusinek, długoletni sekretarz noblistki, pytany o to, jak zareagowałaby na taką formę uhonorowania jej w stolicy Małopolski. Myślę, że gdyby taki park powstał imienia jakiegoś jej kolegi albo koleżanki po piórze to byłaby zadowolona. To jest taki rodzaj pomnika, który jej by chyba najbardziej odpowiadał - nie ze spiżu, nie z marmuru, tylko taki zasiany i zasadzony - tłumaczył prezes Fundacji Wisławy Szymborskiej.

Michał Rusinek o otwarciu Parku Szymborskiej i innych wydarzeniach związanych z rokiem noblistki Jacek Skóra / RMF FM

Ja uważam, że najważniejszym wydarzeniem Roku Wisławy Szymborskiej ustanowionego przez Senat jest wydanie "Wierszy wszystkich". To są rzeczywiście wszystkie wiersze, które udało nam się zebrać - nie tylko te z tomów poetyckich, ale także te rozproszone w czasopismach i niepublikowane, które znaleźliśmy w teczce - przyznał Michał Rusinek w rozmowie z RMF FM. Sposobów przypominania o niej jest bardzo wiele - w Krakowie chyba najwięcej. Do parku można przyjechać tramwajem Wisława Szymborska, specjalnie zrobionym przez MPK we współpracy z Fundacją Wisławy Szymborskiej - dodał.

Otwarcie Parku Wisławy Szymborskiej rozpocznie się o godz. 14. Wybrane utwory poetki zaprezentują aktorzy Teatru Bagatela i Teatru Groteska. Zaplanowano również koncert standardów jazzowych w wykonaniu Luka Mazur Quartet, warsztaty dla dzieci i dorosłych, a także odsłonięcie muralu przygotowanego przez Medicine i Fundację Szymborskiej.

Wiersze Szymborskiej zinterpretowane przez twórców street artu

Specjalne graffiti przypomina o twórczości Wisławy Szymborskiej Jacek Skóra / RMF FM

Przy ul. Dolnych Młynów w Krakowie odsłonięto graffiti stworzone przez artystów z Polski i zagranicy, którzy inspirowali się twórczością Wisławy Szymborskiej. Prace powstały na 120-metrowym ogrodzeniu.

To interpretacje poezji Wisławy Szymborskiej za pomocą obrazu, malarstwa, grafiki, murali. Skończyliśmy malowanie o 4 nad ranem. Efekt jest piorunujący - mówił RMF FM pomysłodawca akcji - Dawid Sporysz z Noho Investment. W przestrzeń miejską wprowadziliśmy sztukę - podkreślał. Zostawiliśmy naszym artystom pełną dowolność. Każdy miał wybrać sobie określony wiersz noblistki i przedstawić go w wymiarze przestrzennym - wyjaśniał Sporysz.

Wieczorem w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie odbędzie się premiera spektaklu "Szymborska. Kropki, przecinki, papierosy". Jego autorem jest Piotr Rowicki, a za reżyserię odpowiada Anna Gryszkówna. W rolę poetki wciela się Agnieszka Przepiórska.

To jest surrealistyczna opowieść. Myślę, że spodobałaby się Szymborskiej - ocenił w rozmowie z RMF FM długoletni sekretarz noblistki Michał Rusinek.

Otwarcie Parku Szymborskiej już 2 lipca Jacek Skóra / RMF FM