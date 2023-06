W niedzielę 2 lipca przy ul. Karmelickiej w Krakowie zostanie otwarty Park Wisławy Szymborskiej. Tego dnia przypada setna rocznica urodzin poetki.

Park Wisławy Szymborskiej powstał na miejscu dawnego parkingu. Jego powierzchnia to ok. 1 ha.

To jest potężny ogród, w którym mamy tysiące roślin kwitnących. W zależności od pory roku będzie zmieniał swoje barwy, będą różne rośliny kwitły - mówił RMF FM Piotr Kempf z Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znajdziemy tutaj trochę elementów nawiązujących do twórczości Wisławy Szymborskiej. Będą wyrywanki, czyli cytaty, którymi możemy bawić się, tworząc samodzielnie poezję. Mamy miejsce, w którym dzieci mogą bawić się bibelotami, z których słynęła Szymborska. Mamy również parasolki, które już niedługo pojawią się na trawniku. Nawiązują do parasolek, które ciągle gubiła poetka - wyliczał. Mam nadzieję, że to miejsce będzie przyciągało: nie tylko zielenią, nie tylko wodą, ale również poezją - dodał.

Otwarcie Parku Szymborskiej już 2 lipca Jacek Skóra / RMF FM

Otwarcie Parku Wisławy Szymborskiej rozpocznie się 2 lipca o godz. 14. Wybrane utwory poetki zaprezentują aktorzy Teatru Bagatela i Teatru Groteska. Zaplanowano również koncert standardów jazzowych w wykonaniu Luka Mazur Quartet, warsztaty dla dzieci i dorosłych, a także odsłonięcie muralu przygotowanego przez Medicine i Fundację Szymborskiej.