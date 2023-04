Jak co roku o tej porze odwiedzający Muzeum Kórnik pod Poznaniem mogą spędzić czas w otoczeniu niezwykle pięknych kwiatów, jakimi są magnolie. Przedstawiciele tej placówki zapraszają do Kórnickiego Arboretum na majówkę. W tym czasie odbędzie się też wspólne czytanie wierszy polskiej noblistki Wisławy Szymborskiej.

Muzeum Kórnik pod Poznaniem (zdjęcie archiwalne) / Beniamin Piłat / RMF FM

W dniach od 1 do 3 maja, o godzinie 12:00 i 14:00 zwiedzający będą mieli możliwość wzięcia udziału w spacerze z pracownikiem ogrodu, który opowie o jego historii, uprawie i pielęgnacji magnolii. Uczestnicy tego wydarzenia będą mieli również okazję do wysłuchania innych ciekawostek dendrologicznych kórnickiego ogrodu.

2 maja od godziny 12:00 do 15:00 odbędzie się "Czytanie pod magnoliami". Z okazji roku poświęconego Wisławie Szymborskiej w czasie spotkania wykorzystane zostaną w tym celu wiersze naszej noblistki.

Zamek Kórnik pod Poznaniem (zdjęcie archiwalne) / Beniamin Piłat / RMF FM

Spacer przewidziany jest dla zwiedzających indywidualnych. Udział jest bezpłatny, obowiązuje tylko bilet lub karta wstępu. Nie ma konieczności zgłaszania udziału.

Muzeum Kórnik pod Poznaniem (zdjęcie archiwalne) / Beniamin Piłat / RMF FM

Godziny otwarcia:

w kwietniu: 10-18

w maju: 10-19





Zamek w Kórniku na liście Pomników Historii

Zamek w Kórniku to jeden z najciekawszych i najwspanialszych obiektów okolic Poznania. Został wpisany do rejestru zabytków w 1930 roku, a w 1968 r. wpisano do rejestru zespół zamkowy w Kórniku. Od 2011 r. znajduje się na liście Pomników Historii.

Dzieje zamku sięgają pierwszej połowy XV wieku, zaś jego obecną postać zawdzięcza on Tytusowi Działyńskiemu i przebudowie z połowy XIX wieku w stylu neogotyku angielskiego. Właścicielami tego obiektu byli w ciągu wieków Górkowie, Czarnkowscy, Grudzińscy, Działyńscy i Zamoyscy. Jedną z najbarwniejszych postaci była Teofila z Działyńskich Szołdrska -Potulicka (1714-1790), znana jako Biała Dama.

Zamek położony jest w pobliżu Jeziora Kórnickiego, na wyspie otoczonej fosą. Sąsiaduje z arboretum kórnickim znajdującym się pod zarządem Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk.