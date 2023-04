W 13. rocznice katastrofy smoleńskiej prezydent Andrzej Duda w Krakowie złożył kwiaty przed sarkofagiem Marii i Lecha Kaczyńskich w krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów na Wawelu. "Spotykamy się (...), żeby pomodlić się, oddać hołd, wspomnieć panią prezydentową, panią prezydenta i wszystkich, którzy zginęli pod Smoleńskiem, naszych przyjaciół" - mówił.

W katedrze wawelskiej została odprawiona msza. Potem prezydent Andrzej Duda złożył wieniec przed sarkofagiem pary prezydenckiej.



Prezydentowi podczas uroczystości o charakterze prywatnym towarzyszyli zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP Piotr Ćwik i sekretarz stanu w KPRP Wojciech Kolarski. Do Krakowa przyjechała także Marta Kaczyńska z dziećmi.

Marta Kaczyńska / /Łukasz Gągulski / PAP

To byli ludzie bardzo dla polski zasłużeni, którzy wiele dla niej zrobili. Do dzisiaj wielki żal pozostaje, że nie mogli kontynuować swojego działania, dalej dla Polski pracować - mówił prezydent Duda o ofiarach katastrofy smoleńskiej. Robimy, co w naszej mocy, żeby te sprawy dalej prowadzić tak, jak oni by sobie tego wyobrażali - zapewnił. Podkreślał też szczególną więź łączącą go z Lechem Kaczyńskim, którego nazwał swoim mistrzem.

Z Krakowa prezydent udał się do Warszawy. Ma złożyć kwiaty na grobach innych ofiar katastrofy smoleńskiej i pod upamiętniającymi je pomnikami.

Prezydent RP Andrzej Duda (2P) i Marta Kaczyńska (L) w drodze do Krypty pod Wieżą Srebrnych Dzwonów na Wawelu / Łukasz Gągulski / PAP

13 lat od katastrofy smoleńskiej

10 kwietnia 2010 r., w katastrofie samolotu Tu-154M w Smoleńsku zginęło 96 osób, wśród nich: prezydent Lech Kaczyński z małżonką Marią, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski oraz inne osobistości. Polska delegacja udawała się na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.



Samolot wystartował z warszawskiego lotniska tuż przed godz. 7.30. Leciał do Smoleńska, skąd członkowie delegacji samochodami mieli udać się do Katynia, gdzie na godz. 9.30 zaplanowane były uroczystości rocznicowe.



O godz. 8.41. samolot rozbił się w pobliżu lotniska Smoleńsk-Siewiernyj. Zginęli wszyscy znajdujący się na pokładzie: 89 członków delegacji i 7 osób załogi Tu-154M.

17 kwietnia na pl. Piłsudskiego w Warszawie odbyły się państwowe uroczystości żałobne ku czci ofiar katastrofy.

18 kwietnia para prezydencka Lech i Maria Kaczyńscy spoczęli w krypcie Katedry na Wawelu. Pogrzeby ofiar katastrofy smoleńskiej odbywały się do 28 kwietnia.