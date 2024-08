- Od początku roku funkcjonariusze z małopolskiej KAS zatrzymali na lotnisku w Krakowie-Balicach ponad 2 tony zabronionych towarów spożywczych, w tym ok. 650 kg pochodzenia zwierzęcego i ok. 1400 kg roślinnego. W zeszłym roku rekordziści mieli ze sobą w walizkach ponad 100 kg mięsa. Podróżujący, którzy przewożą przez granicę zakazane towary, muszą liczyć się z konsekwencjami w postaci mandatu (obecnie od 430 zł do 21,5 tys. zł) - mówi Małgorzata Woźniak-Słota.



Bez ograniczeń związanych z kontrolą graniczną, można przywieźć do Polski tylko 5 gatunków owoców: bananów, kokosów, durianów, ananasów i daktyli.



Żywność pochodzenia zwierzęcego podlega szczególnym ograniczeniom. Podróżni przywożący ze sobą produkty mięsne i mleczarskie, zobowiązani są do umieszczenia ich w specjalnych pojemnikach, znajdujących się na przejściach granicznych. Mogą też przekazać je bezpośrednio funkcjonariuszowi Służby Celno-Skarbowej.



Przywóz żywności pochodzenia zwierzęcego w walizkach osób przyjeżdżających z państw spoza UE jest zabroniony.