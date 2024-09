Już w najbliższą niedzielę (8 września) odbędzie się 13. edycja charytatywnej sztafety biegowej Poland Business Run. 13 tys. osób połączonych w pięcioosobowe drużyny będzie biec wokół Błoń, a 28 tys. biegaczy i biegaczek pokona dystans 4 km w dowolnym miejscu na świecie.

Jedna z poprzednich edycji biegu / Jacek Bednarczyk / PAP

Cel charytatywnego wydarzenia to pomoc osobom z niepełnosprawnością ruchową i po mastektomii.

Chodzi o to, żeby pomagać w sposób miły i życzliwy dla każdego osobom niepełnosprawnym ruchowo i po amputacjach. Pięć osób w zespole radośnie przebiega prawie półmaraton, każdy uczestnik ma na koncie 3,7 km - "naszą krakowską milę" wokół Błoń - mówi Agnieszka Pleti, prezes fundacji Poland Business Run. Nie o kilometry tu chodzi, a to by wszyscy dobrze się bawili i o pomaganie - dodała.

Start imprezy i pierwsza tura biegu w niedzielę o g. 9.30. Druga tura biegaczy wystartuje o g. 12.30. Uczestnicy rozpoczną sportową rywalizację na deptaku al. 3 Maja, na wysokości Stadionu Miejskiego im. H. Reymana. Trasa będzie prowadziła wokół Błoń.

Organizatorzy, sponsorzy i partnerzy wydarzenia zapraszają biegaczy i biegaczki wraz z rodzinami i przyjaciółmi, a także wszystkich krakowian na piknik do parku Jordana, gdzie będzie czekało wiele atrakcji, m.in. strefa chillout, food trucki, masaże, warsztaty, fotobudki, gry i konkursy z nagrodami. Odbędą się też biegi dla dzieci w trzech kategoriach wiekowych i na trzech dystansach (100, 200 i 400 m), a każdy z najmłodszych uczestników otrzyma pamiątkowy medal i koszulkę.

W związku z Poland Business Run wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu okolicy Błoń. Od północy do g. 18.00 z ruchu wyłączona zostanie al. 3 Maja: od skrzyżowania z al. Focha do skrzyżowania z ul. Reymana, a także deptak wokół Błoń i droga dla rowerów na ul. Reymana.

Od północy będzie obowiązywał także zakaz zatrzymywania w ciągu al. 3-go Maja, a od g. 9.00 do 15.00 wstrzymany zostanie ruch tramwajowy do Cichego Kącika.

Do tej pory po dwunastu edycjach imprezy pomoc ze środków uzyskanym dzięki biegowi uzyskało ponad 1000 beneficjentów.