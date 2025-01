Długa lista zarzutów znalazła się w akcie oskarżenia przeciwko Patrykowi P. Akt został skierowany do sądu przez wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej w Krakowie. Chodzi o 21 przestępstw, w tym udział w dwóch zorganizowanych grupach przestępczych.

Odzyskane samochody / Karpacki Oddział Straży Granicznej / Straż Graniczna

Akt oskarżenia to efekt wspólnego śledztwa małopolskiego wydziału Prokuratury Krajowej z funkcjonariuszami Karpackiego Oddziału Straży Granicznej i policjantami CBŚP w Warszawie. W śledztwie nawiązano też współpracę z włoską prokuraturą, karabinierami i policją gospodarczą.

Patrykowi P. zarzucono popełnienie 21 przestępstw, w tym udział w dwóch zorganizowanych grupach przestępczych, oszustwa, pranie pieniędzy, wprowadzanie do obrotu znacznych ilości narkotyków, w tym 320 kg marihuany, 4 kg kokainy oraz 25 litrów płynnej amfetaminy.



Ponadto, w wyniku współdziałania polskich i włoskich służb, odzyskano kilkanaście luksusowych samochodów, które członkowie polsko-włoskiej grupy przestępczej wyłudzali na terenie Włoch. To m.in.: sześć porsche, dwa bmw, maserati, lotus, mercedes, audi i tesla.



Jak ustalili śledczy, przestępcy "kupowali" pojazdy we Włoszech. W rzeczywistości płacili za nie podrobionymi czekami bez pokrycia. Następnie samochody te przekazywane były polskiemu członkowi grupy - Patrykowi P., ps. Cygan. Ten miał kupować je od włoskich współpracowników za pieniądze pochodzące ze sprzedaży narkotyków.



Po przetransportowaniu do Polski, auta sprzedawane były przez oskarżonego kolejnym osobom. Nie zdawały sobie one sprawy z tego, że samochody pochodzą z przestępstwa.