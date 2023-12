Ponad 2 promile alkoholu miał w organizmie 27-latek, zatrzymany przez tarnowską policję po pościgu. Okazało się, że mężczyzna miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

Policjanci z zatrzymanym mężczyzną / Policja

Policjanci patrolujący tarnowskie ulice zwrócili uwagę na kierowcę srebrnego forda, który wprowadzał swój samochód w boczny poślizg. Postanowili go zatrzymać, jednak zaczął on uciekać. Jechał w kierunku Mościc, a następnie przez Zbylitowską Górę do drogi krajowej 94 i dalej w kierunku Wojnicza.

Uszkodzone koło auta, którym uciekał 27-latek / Policja

W Wojniczu uciekinier zjechał na drogę wojewódzką i skręcił w stronę Zakliczyna. Tam zniszczył znaki drogowe, a następnie na rondzie w Wielkiej Wsi zakończył ucieczkę, ponieważ wypadł z drogi.

W samochodzie byli dwaj nietrzeźwi mężczyźni. 27-letni kierowca w organizmie miał ponad 2 promile alkoholu.

Obaj mężczyźni zostali zatrzymani. Kierowca odpowie przed tarnowskim sądem za popełnione przestępstwa i wykroczenia. 27-latek jest objęty sądowym zakazem kierowania pojazdami.