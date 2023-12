Ponad 2 kg kokainy i inne narkotyki miał w bagażu Estończyk zatrzymany w Wielkopolsce. Policjantów wezwał kierowca autokaru, kiedy mężczyzna zaczął być agresywny wobec innych pasażerów.

Zatrzymanie podejrzanego / KPP Września / Policja

Autobus zatrzymał się na parkingu MOP w Targowej Górce. Policjanci z Nekli najpierw sprawdzili trzeźwość mocno pobudzonego 35-latka. Alkomat wskazał wynik 0,00 mg/l. Mężczyzna nie mógł utrzymać równowagi i mówił nieskładnie. Policjanci w jego kieszeni znaleźli woreczek foliowy z białym proszkiem.

Idąc krok dalej, mundurowi sprawdzili bagaż obywatela Estonii, w którym znajdowało się łącznie ponad 2,3 kilograma różnych narkotyków - poinformował rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji we Wrześni Adam Wojciński.

Prokurator postawił 35-latkowi zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków i substancji psychotropowych. Miał ponad 2 kilogramy kokainy, 51 gram metafedronu, ponad 42 gram amfetaminy i ponad 13 gram ketaminy.

Szacunkowa wartość przejętych środków odurzających to ponad 550 tys. złotych.

Sąd Rejonowy we Wrześni przychylił się do wniosku prokuratora i najbliższe 3 miesiące mężczyzna spędzi w areszcie. Grozi mu do 10 lat więzienia.