Od 31 sierpnia (sobota) czekają nas zmiany w organizacji ruchu w okolicach ul. Zwierzynieckiej i Kościuszki. Modyfikacje będą dotyczyć zarówno pieszych, jak i kierowców.

/ Marta Maniecka/krakow.pl /

Jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego - 31 sierpnia ( sobota) -ruch na ulicy Zwierzynieckiej zostanie wznowiony. Wciąż będzie to jednak przejazd plac budowy. Oznacza to, że pewne prace będą nadal prowadzone, np. przygotowania do nasadzeń zieleni, montaż sieci trakcyjnej czy elementów małej architektury.

Otwarcie ul. Zwierzynieckiej będzie się wiązać z następującymi zmianami:

Przywrócenie przejścia dla pieszych przy moście Dębnickim

Możliwość skrętu w prawo z ul. Konopnickiej w ul. Zwierzyniecką

Wyłączenie parkowania na ul. Zwierzynieckiej (z wyjątkiem miejsc przy Jubilacie i miejsc dla dostaw)

Wygrodzenie pasa do lewoskrętu z al. Krasińskiego w kierunku ul. Zwierzynieckiej

Wygrodzenie pasa do jazdy na wprost z ul. Zwierzynieckiej w ul. Kościuszki (nakaz skrętu w prawo z ul. Zwierzynieckiej w al. Krasińskiego)

Przywrócenie parkingu K&R oraz dedykowanych miejsc postojowych w okolicach budynku filharmonii





Zmiany w okolicach Salwatora

Ul. Kościuszki pozostanie zamknięta jeszcze przez około 3,5 miesiąca, ale od 31 sierpnia zostaną wprowadzone zmiany, które usprawnią ruch komunikacji miejskiej. Oto one:

Odwrócenie ruchu jednokierunkowego na końcowym odcinku ul. Królowej Jadwigi ( przejazd będzie możliwy od ul. Księcia Józefa do ul. Królowej Jadwigi i dalej ul. Jaxy Gryfity, Emaus w kierunku al. Focha)

Możliwość przejazdu dwukierunkowego na końcowym odcinku ul. Królowej Jadwigi dla pojazdów komunikacji miejskiej (w godzinach 7.00–16.00) pod nadzorem osób kierujących ruchem

Utworzenie tymczasowych przystanków na ul. Królowej Jadwigi.



W pierwszych miesiącach nowego roku szkolnego na ul. Zwierzynieckiej i Kościuszki rozpoczną się nasadzenia nowej zieleni. Drzewa pojawią się między innymi w okolicach przystanków.