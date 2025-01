Laboratoria fizyki i nowoczesnych technik kryminalistycznych otworzył Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. To ta uczelnia jako pierwsza w Polsce uruchomiła samodzielny kierunek kryminalistyka.

Laboratoria fizyki i nowoczesnych technik kryminalistycznych otworzył Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie / Łukasz Gągulski / PAP

Stworzenie laboratoriów kosztowało 500 tys. zł.

Laboratorium fizyki i nowoczesnych technik kryminalistycznych to pracownia, w której studenci będą mieli możliwość wykorzystania w badaniach oraz czynnościach techniczno-kryminalistycznych takich urządzeń jak skanery 3D, tachimetry, drony oraz laserowe urządzenia pomiarowe.



To najnowocześniejsze laboratorium. Zakupione do niego najnowocześniejsze sprzęty posłużą do wszechstronnego, zwłaszcza praktycznego kształcenia studentów - mówił Dariusz Szydłowski z Instytutu Prawa, Ekonomii i Administracji UKEN.



Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie uruchomił kierunek kryminalistyka w roku akademickim 2022/2023. Obecnie w ofercie edukacyjnej znajdują się: kryminalistyka (studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne). Uczelnia podkreśla, że jako pierwsza uruchomiła kryminalistykę jako samodzielny kierunek i pozostaje jedyną z taką ofertą. W innych uczelniach kryminalistyka jest w ofercie studiów podyplomowych lub jako specjalność danego kierunku.



Kierunek w UKEN cieszy się zainteresowaniem. Podczas ostatniej rekrutacji o jedno miejsce na studiach stacjonarnych ubiegało się 11 osób. Łącznie na kryminalistyce w tej uczelni kształci się ok. 500 studentów z całego kraju.



Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów umożliwiają absolwentowi zatrudnienie m.in. w policji, prokuraturze, służbie więziennej i kuratorskiej, służbie celno-skarbowej, straży granicznej, Żandarmerii Wojskowej, Państwowej Straży Pożarnej, Inspekcji Ochrony Środowiska, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Leśnej, Instytucie Ekspertyz Sądowych.