Od 1 października miejskie żłobki w Krakowie będą bezpłatne, a rodzice zapłacą jedynie za wyżywienie dziecka. To dzięki temu, że samorząd zamierza skorzystać z rządowego programu Aktywny Rodzic. Prezydent miasta Aleksander Miszalski ma nadzieję, że prywatne placówki nie podniosą opłat i zastosują to samo rozwiązanie.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W swojej kampanii prezydenckiej mówiłem, że jedną z obietnic programowych będzie wprowadzenie bezpłatnych żłobków dla dzieci w Krakowie. Tak się składa, że dzięki rządowemu programowi "Aktywny rodzic", świadczeniu "Aktywnie w żłobku" i ustawie, która wchodzi w życie od 1 października, jesteśmy w stanie zrealizować ten postulat - mówił Miszalski.

Zapowiedział, że na najbliższej sesji Rady Miasta przedstawi radnym projekt uchwały, zgodnie z którą pobyt w żłobkach samorządowych będzie bezpłatny.

Jest jeden warunek: żłobki nie będą pobierać opłat za pobyt dzieci od rodziców, którzy w terminie złożą do ZUS wniosek o świadczenie "aktywnie w żłobku". Będzie ono przyznawane od 1 października.

W Krakowie jest niemal 12 tys. miejsc w żłobkach, z czego 3 tys. w placówkach miejskich, a pozostałe 9 tys. w żłobkach prywatnych. Prezydent ma nadzieję, że one także wybiorą takie rozwiązanie, bo miasto dopłaca do miejsc dla maluchów.

Jeżeli przedsiębiorcy prywatni, czego nie możemy im nakazać, ale możemy ich o to prosić, utrzymają swoje ceny, to także 85 proc. żłobków prywatnych będzie w Krakowie za darmo - mówił Aleksander Miszalski i zaapelował do przedsiębiorców prywatnych, żeby nie wykorzystywali tej sytuacji, nie podnosi tych cen.

Dodał, że dzięki rządowemu programowi budżet miasta zaoszczędzi ponad 30 mln zł, które będzie można przeznaczyć na rozwijanie opieki nad dziećmi.

Do 2026 roku w Krakowie ma powstać 12 nowych żłobków. Zaplanowano też kompleksową modernizację i przebudowę żłobka samorządowego na os. Willowym 2 oraz utworzenie w lokalach miasta pierwszych miejskich dziennych opiekunów.

Pierwszy żłobek, zrealizowany w ramach programu "Aktywny Maluch", rozpoczął działalność we wrześniu 2023 r. na os. Piastów. Kolejne będą otwierane przy ul. Jabłonkowskiej (Bronowice), Księcia Józefa (Zwierzyniec), Działowskiego (Dębniki), Wróblowickiej (Swoszowice), Krzemionki (Podgórze), Rybitwy (Podgórze), Wadowskiej, Lubockiej / Łuczanowickiej oraz Niebyłej (Wzgórza Krzesławickie), Drożyskiej i Karaszewicza-Tokarzewskiego (Nowa Huta).