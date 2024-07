Ma blisko 900 metrów kw. i swoim ukształtowaniem przypomina Czerwoną Planetę. W Krakowie powstał Marsyard - miejsce, w którym przyszli inżynierowie kosmiczni będą uczyć się jazdy robotami po innej planecie i w którym we wrześniu odbędą się zawody European Rover Challenge.

Budowa toru dla łazików marsjańskich / AGH /

Marsyard skonstruowany jest z kilkuset ton czerwonego porfiru z kopalni Zalas. To skała, która występuje w okolicach Krakowa i doskonale oddaje niektóre właściwości powierzchni Marsa. W opracowaniu i zbudowaniu powierzchni Czerwonej Planety uczestniczyło kilkanaście osób: naukowców, techników i partnerów projektu.

Przeniesienie powierzchni Marsa do Krakowa to angażujący projekt i dosyć spora operacja logistyczna. Zaczęliśmy od prac teoretycznych już kilka miesięcy temu, kiedy to analizowaliśmy zdjęcia satelitarne Czerwonej Planety i wybieraliśmy charakterystyczne obszary, które możemy odwzorować na Ziemi - mówi dr Anna Łosiak, geolog planetarna i ERC Chief Science Officer. Aktualnie pracujemy nad tym, aby Marsyard był możliwie najbardziej realistyczny geologicznie, wyglądał atrakcyjnie, ale także pozwalał bezpiecznie przeprowadzić zawody łazików - dodała.

Zawody European Rover Challenge po raz pierwszy odbędą się w Krakowie, a ich gospodarzem będzie AGH. Tym razem postanowiono odtworzyć inną część Marsa.

W poprzednich edycjach inspirowaliśmy się północnymi lokalizacjami na Marsie, szczególnie tymi, na których lądowały łaziki misji marsjańskich. W tym roku przenieśliśmy się w całkowicie inne miejsce i będziemy pracować na powierzchni Valles Marineris, największego kanionu w Układzie Słonecznym, mierzącego aż 4000 km długości, 8 km głębokości i do 400 km szerokości. To gigantyczna struktura geologiczna i jedno z ciekawszych miejsc na Czerwonej Planecie, szczególnie w kontekście badań i jego przyszłości, ponieważ to potencjalna lokalizacja budowy przyszłej marsjańskiej bazy - opowiada dr Anna Łosiak.

Równolegle z zawodami łazików w ramach ERC zorganizowana zostanie konferencja popularno-naukowa, podczas której wystąpią specjaliści ze światowych agencji i firm kosmicznych.

European Rover Challenge odbędzie się od 6 do 8 września. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich fanów Marsa, kosmosu i technologii kosmicznych. Dla odwiedzjących przygotowana zostanie Strefa Inspiracji ERC, gdzie będą mogli skorzystać z bezpłatnych warsztatów i przeprowadzać eksperymenty naukowe na stoiskach wystawców.

Organizatorami 10. edycji European Rover Challenge są Europejska Fundacja Kosmiczna oraz Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Ministra Edukacji, Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), Międzynarodowej Federacji Astronautycznej (IAF), Wicemarszałka Województwa Małopolskiego oraz Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego. Projekt finansowany jest ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki

Konkurs organizowany jest od 2014 roku i należy do najbardziej prestiżowych zawodów robotycznych na świecie.