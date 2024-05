Do bardzo nietypowej sytuacji doszło w czwartek w Krakowie. Do liceum przy ul. Ślusarskiej przez okno wskoczył łoś. Dzikie zwierzę rozbiło szybę, której odłamki zraniły 50-letniego mężczyznę. Poszkodowany trafił do szpitala z urazem głowy i ręki – donosi reporterka RMF FM Agata Nurek.