Zamek Czocha przemienia się w Twierdzę Rycerską / Shutterstock Witajcie w świecie, gdzie historia splata się z zabawą! Zamek Czocha na przełomie maja i czerwca (30 maja - 1 czerwca) staje się areną niezapomnianych przygód. Przekroczcie bramy zamku i przenieście się setki lat wstecz, do czasów, kiedy rycerze i słowiańscy wojowie byli na porządku dziennym, a życie toczyło się w rytmie turniejów i biesiad przy ognisku. W programie Twierdzy Rycerskiej znajdziecie lekcje walki dla każdego - zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych odważnych wojowników. Rycerze z XV wieku zaprezentują walki ciężkozbrojne, a zgraja sarmacka pokaże, jak władano szablą. Nie zabraknie także pokazów artyleryjskich i wystaw, które zadowolą nawet największych entuzjastów epoki. Ale to nie wszystko! Czeka na Was średniowieczna kuchnia i bogaty program animacji dla dzieci. Bo kiedy dorośli będą delektować się średniowiecznymi przysmakami, dzieci oddadzą się zabawie pod okiem naszych animatorów. Czekają na Was także konkursy kulinarne, turniej rycerski, a nawet bitwa o zamek, w której to dzieci staną do walki o jego zdobycie. A na koniec dnia, coś dla ducha - pokaz tańców dawnych z udziałem publiczności. Nie czekajcie! Planujcie już teraz swoją podróż do świata pełnego fascynujących spotkań i niezapomnianych wrażeń. Bilety dostępne online - uniknijcie kolejek i zagwarantujcie sobie udział w tej magicznej przygodzie. / Shutterstock PROGRAM TWIERDZY RYCERSKIEJ>>> RMF 24