Tuż po wygranej nowo wybrany prezydent Krakowa, Aleksander Miszalski ogłosił, że Lexus ES 300h, z którego korzystał Jacek Majchrowski zostanie wystawione na sprzedaż. Faktycznie w Biuletynie Informacji Publicznej pojawiło się ogłoszenie o przetargu nieograniczonym. Cena wywoławcza to 155 200 zł.

Lexus Gminy Miejskiej Kraków wystawiony na sprzedaż / PAP/Art Service/Shutterstock/VanderWolf Images / PAP

Jedną z przedwyborczych obietnic Aleksandra Miszalskiego było to, że nie będzie korzystał z prezydenckiego Lexusa. Miszalski, który na co dzień lubi przemieszczać się rowerem - choć zadeklarował również korzystanie z urzędowej Toyoty - sprzedaż auta zapowiedział tuż po swojej wygranej w prezydenckim wyścigu. Do przetargu na sprzedaż auta może stanąć każdy, a termin składania ofert mija 20 czerwca o godz. 10.00.

Samochód będzie można obejrzeć w siedzibie Wydziału Obsługi Urzędu na pl. Wszystkich Świętych 3-4 w dwóch terminach: 12 czerwca w godzinach 9:00-11:00 oraz 17 czerwca w godzinach 13:00-15:00.

W ogłoszeniu o przetargu można zapoznać się m. in. ze szczegółowym opis samochodu Lexus ES 300h o numerze rejestracyjnym KR 6PJ66.

Rok produkcji auta w kolorze szaro metalicznym to 2019, rodzaj napędu: hybrydowy ze skrzynią automatyczną, a pojemność silnika: 2487cm3. Jego stan został określony na "dobry plus". Widoczne są minimalne pojedyncze uszkodzenia po gradzie na elementach chromowanych oraz dachu oraz drobne odpryski na masce. Samochód jest objęty obowiązkowym ubezpieczeniem OC dla pojazdów mechanicznych do 31 grudnia 2024 roku.