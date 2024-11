W Krakowie pojawiają się pierwsze ozdoby świąteczne. Stanęły już m.in. na Rynku Głównym, a kolejne każdego dnia są montowane w innych miejscach.

Montaż świątecznych ozdób w Krakowie / Agata Guz / RMF FM

W tym roku - podobnie jak w ubiegłym - dekoracje nawiązują do arrasów wawelskich. Oprócz tego w Krakowie pojawią się tradycyjne anioły, bombki i lajkoniki. Łącznie będzie aż 27 tysięcy lampek.

Mieszkańcy Krakowa i turyści zauważają pierwsze ozdoby i podkreślają, że w mieście coraz bardziej czuć świąteczny klimat.

Co roku ludzie robią sobie zdjęcia przy iluminacjach, to spora atrakcja dla dzieci. Gdy w Krakowie panuje taki świąteczny klimat, to aż chce się przyjeżdżać - mówi reporterce RMF FM Agacie Guz jedna z prowadzących kram na Rynku Głównym.

Mimo że takie światełka nie są najlepsze dla środowiska i są kosztem dla miasta, to pomagają stworzyć świąteczną atmosferę i ocieplają klimat Krakowa - dodaje mieszkanka stolicy Małopolski.

Choinka i wielkie "odpalanie" iluminacji

Jak co roku na krakowskim rynku nie zabraknie też kilkunastometrowej choinki. Najprawdopodobniej będzie to 15-metrowy świerk. Do Krakowa drzewko przyjedzie w nocy z 29 na 30 listopada. Potem będzie dekorowane.

Oficjalne rozświetlenie choinki i świątecznych ozdób zaplanowano na 6 grudnia. Część mieszkańców Krakowa i turystów czeka na ten moment. Widziałam w ubiegłych latach jak na rynku odpalano choinkę i wygląda to przepięknie - mówi jedna z turystek.

Choinka za każdym razem robi wrażenie - i ta w domu i ta na rynku - dodaje mieszkaniec Krakowa.

Dodatkowo sztuczne choinki staną też na pl. Wszystkich Świętych, pl. Centralnym, przed Muzeum Narodowym i na Rynku Podgórskim.

Przykładowe lokalizacje świątecznych ozdób

Duże figury:

Rynek Główny - instalacja krużganki

Rynek Podgórski - lamparty nawiązujące do arrasów wawelskich

plac Wielkiej Armii Napoleona - żyrafy

pl. Wolnica - instalacja krużganki

Ozdoby zawieszone nad ulicami z motywami roślinnymi:

Bracka

Grodzka

Floriańska

Sienna

Szewska

Sławkowska

Ozdoby na mostach:

Powstańców Śląskich

Dębnicki

Grunwaldzki

Piłsudskiego

Wandy

Zwierzyniecki

estakada nad torami kolejowymi przy Politechnice Krakowskiej

Oprócz tego figury zwierząt, nawiązujące do arrasów, pojawią się na placu Szczepańskim (wielbłądy), w rejonie Wawelu (jelenie) i przy Barbakanie (rajski ptak).

Ile Kraków zapłaci za ozdoby?

W tym roku Kraków na przechowywanie, montaż i utrzymanie ozdób wyda 1,2 mln złotych.

W 2023 roku miasto zdecydowało kupić na własność ozdoby za 1 mln zł. Podpisało też umowę na dwa kolejne lata na ich przechowywanie, konserwację, rozstawienie, utrzymanie oraz złożenie. Łącznie zapłaci za to 2,4 mln zł - 1,2 mln zł rocznie. Wcześniej była to kwota o 1 mln złotych wyższa.