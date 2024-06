Dorożki nie wyjadą na Rynek Główny w Krakowie. Od środy do piątku prognozowane są tak duże upały, że dorożki będą miały zakaz postoju i przejazdu przez Rynek Główny - poinformował urząd miasta.

Krakowskie dorożki (zdjęcie ilustracyjne) / shutterstock / Shutterstock

Krakowskie dorożki mają zakaz postoju i przejazdu przez Rynek Główny w Krakowie. Obowiązkuje on od środy (26 czerwca) do piątku (28 czerwca) od godziny 9.30 do godz. 19.30. Nieczynny ma być również postój zastępczy przy ul. Mikołajskiej, przed bazyliką Mariacką.

Zakaz urzędnicy tłumaczą względami bezpieczeństwa koni i powożących. Przypominają również, że właściciele dorożek są zobowiązani do korzystania z wyznaczonych zacienionych postojów zastępczych (przy Barbakanie i na alejkach Plant przy ul. Podzamcze, między ul. Sienną a ul. Mikołajską), do regularnego pojenia koni i śledzenia prognoz pogody.



Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewidują, że w środę temperatura w Krakowie może wynieść od 30 do 33 st. C. Od środy do piątku w Krakowie i w północnej części Małopolski obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami.