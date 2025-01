Do tragicznego zdarzenia doszło w miejscowości Lubień w woj. małopolskim. Kierowca osobowego auta potrącił 78-letnią kobietę, która zmarła w szpitalu. Sprawca uciekł z miejsca wypadku. Kilka godzin później policja zatrzymała 22-latka.

Zdjęcie ilustracyjne / FotoDax / Shutterstock

Tragiczny wypadek na drodze lokalnej w miejscowości Lubień w Małopolsce. Mężczyzna kierujący autem osobowym potrącił kobietę, która zmarła po przewiezieniu do szpitala.

Kierowca uciekł, ale po kilku godzinach policja go zatrzymała. Do zdarzenia doszło w niedzielę ok. godz. 7:00.

Około godz. 12:00 policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach zatrzymali 22-letniego mężczyznę, który jest podejrzewanym sprawcą zdarzenia. Zabezpieczono pojazd, którym mógł się poruszać oraz wstępnie ustalono, że był trzeźwy. Pobrano mu jednak krew do badań - powiedział nam mł. asp Mateusz Lenartowicz z małopolskiej policji.