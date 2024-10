Kazimierz Koprowski będzie kierował Małopolskim Centrum Nauki Cogiteon do czasu wyboru nowej dyrekcji instytucji. Zarząd województwa małopolskiego odwołał ze stanowiska dyrektora Piotra Szymańskiego.

Kazimierz Koprowski (zdjęcie ilustracyjne) / Łukasz Gągulski / PAP

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego poinformował w piątek, że dr Kazimierz Koprowski został powołany na stanowisko pełniącego obowiązki dyrektora Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon.

Jak wyjaśnił p.o. dyrektora biura prasowego UMWM Szymon Huptyś, powodem odwołania dotychczasowego dyrektora Centrum Piotra Szymańskiego są - wykazane podczas kontroli - nieprawidłowości, które były udziałem dyrekcji.



Zarząd województwa podjął taką decyzję w trosce o dobre funkcjonowanie jednej z najważniejszych instytucji w Małopolsce. Założenie jest takie, żeby nie tylko w sposób strategicznie poprawny prowadzić działalność Cogiteonu ukierunkowaną na dzieci i młodzież, ale też żeby nie powstawały problemy w obrębie samej instytucji - zaznaczył Huptyś. Jak dodał, Kazimierz Koprowski jest doświadczonym menadżerem, posiadającym kompetencje również w zakresie oświaty. Będzie on kierował placówką w najbliższych miesiącach, do czasu wyboru nowej dyrekcji.



Marszałek Małopolski Łukasz Smółka zlecił kontrole w placówce w związku z doniesieniami na temat zachowania wicedyrektor Cogiteonu wobec pracowników. W lipcu portal Interia opublikował materiał, w którym opisał sytuacje, do jakich dochodziło w instytucji. Według portalu miała ona m.in. poniżać i wyzywać podwładnych.



Urząd podkreśla jednocześnie, że kwestia obsady pozostałej dyrekcji leży w gestii samego dyrektora, w tym przypadku decyzje dotyczące wicedyrektorów będzie podejmował Koprowski.



Cogiteon jest instytucją kultury Województwa Małopolskiego. Centrum zostało otwarte w czerwcu jako instytucja poświęcona popularyzacji nauk przyrodniczych.