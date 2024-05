​Rozpoczęła się sprzedaż biletów do Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon, które oficjalnie zainauguruje działalność wraz z rozpoczęciem wakacji 21 i 22 czerwca, a dzień później przyjmie pierwszych zwiedzających interaktywną wystawę stałą "Człowiek i jego marzenia".

Zdjęcie ilustracyjne / RMF24

Jak poinformowało w środę biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, bilety do Cogiteonu można już zamawiać on-line na stronie instytucji, w cenach od 35 do 42 złotych.

Pierwsi zwiedzający będą mogli skorzystać z jego atrakcji od niedzieli 23 czerwca.

Tego dnia po raz pierwszy otwarta będzie najważniejsza stała ekspozycja "Człowiek i jego marzenia". Zajmuje ona ponad 2,2 tys. m kw. powierzchni i składa się z ok. 100 eksponatów interaktywnych, podejmujących tematy związane m.in. z biologią, funkcjonowaniem w społeczeństwie, odkrywaniem świata, przyrodą czy technologią.

W nowym obiekcie powstało także sześć laboratoriów i pracowni edukacyjnych. Zgodnie z zapowiedziami będą one sukcesywnie uruchamiane pod koniec czerwca.

Od 25 czerwca będą dostępne: mikroskopowanie w Laboratorium Przyrody, tworzenie obrazów w Pracowni Techniki, doświadczenia z powietrzem w Laboratorium Reakcji, a także osobna wystawa o polskiej przyrodzie, która powstała z myślą o przedszkolakach w Akademii Dzieci.

Oficjalna inauguracja Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon - zapowiedziano - nastąpi wraz z początkiem wakacji w piątek i sobotę 21 i 22 czerwca. Zaplanowano wtedy koncerty, spotkania ze światowej sławy naukowcami oraz mapping na wschodniej elewacji obiektu.

Już teraz otwarty jest teren wokół instytucji z parkiem obejmującym prawie 300 drzew, naukowym placem zabaw, ogrodem na zielonym dachu oraz zabezpieczonym lotniczym schronem paliwowym - pamiątką z okresu II wojny światowej, odkrytym podczas budowy.

Budowa Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon trwała od marca 2021 roku na skraju dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny. Nowoczesny gmach ma kształt ostrosłupa trójkątnego, jest podzielony na cztery bryły i częściowo zagłębiony w ziemi. Jego powierzchnia to 14 tys. m kw. Na dachu obiektu umieszczono spacerowy ogród o powierzchni prawie 10 tys. m kw.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 284 mln zł, z czego 196 mln zł to wysokość wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Nazwa instytucji Cogiteon nawiązuje zarówno do łacińskiego słowa "cogito", jak i sentencji Kartezjusza "Myślę, więc jestem" ("Cogito ergo sum") oraz cyklu poetyckiego "Pan Cogito" Zbigniewa Herberta. Nazwa czerpie również z greki, o czym świadczy przyrostek odwołujący się do miejsca działań artystycznych i rozrywkowych - do "odeonu".