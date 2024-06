Już za tydzień swoją działalność rozpocznie Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon w Krakowie. W budynku trwa montaż ostatnich elementów wystawy stałej.

Wystawa stała w Cogiteonie / Józef Polewka / RMF24

Stworzyliśmy inny świat, do którego warto przyjść - mówi Piotr Żabicki, koordynator komunikacji naukowej Cogiteonu. Chcemy, żeby ludzie tutaj się inspirowali, mieli poczucie, że doświadczyli czegoś fajnego i mają nowe pomysły - podkreślił.

Dodał, że dwie godziny to za mało, by zobaczyć wystawę stałą "Człowiek i jego marzenia". Została ona podzielona na 5 części: jak się czujesz?; co nas łączy?; jak działa świat?; jak zmieniamy Ziemię?; jak to sobie wyobrażasz? W budynku jest też sześć laboratoriów.

Oficjalne otwarcie centrum zaplanowano w przyszły piątek. Uświetni je transmisja wykładu zajmującego się teorią względności noblisty Rogera Penrose'a i koncert wybitnego pianisty jazzowego Leszka Możdżera. Artysta zagra na dwóch fortepianach. Jeden z nich to zupełnie wyjątkowy fortepian dekafoniczny, powstały we współpracy z wybitnym matematykiem prof. Pawłem Nurowskim. Wieczorem przed budynkiem zabrzmi muzyka Józefa Skrzeka i będzie można na elewacji budynku podziwiać mapping dzieł Wojciecha Siudmaka, który zainspirował twórców "Diuny".

W sobotę gospodarze Cogiteonu zapraszają na piknik naukowy i koncert Majki Jeżowskiej.

Cogiteon to ponad 2 tysiące metrów kw. powierzchni, 100 eksponatów interaktywnych, sześć laboratoriów i pracowni edukacyjnych oraz zielony ogród na dachu.

Nazwa centrum to nawiązanie do łacińskiego słowa "cogito" i do sentencji Kartezjusza "Myślę, więc jestem". Nauka będzie się odbywać w tym miejscu przez zabawę i samodzielne lub zespołowe eksperymenty naukowe oraz projekty badawcze.

Małopolskie Centrum Nauki jest instytucją kultury województwa małopolskiego. Od marca 2021 roku trwała budowa jego siedziby. Nowoczesny gmach ma kształt ostrosłupa trójkątnego, jest podzielony na cztery bryły i częściowo zagłębiony w ziemi.

Na dachu powstał ogród, w którym zasadzono 296 drzew i 465 krzewów. Trzy czwarte 4-hektarowej działki to zieleń. Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Całość kosztowała 284 mln złotych, z czego 196 mln to unijna dotacja.